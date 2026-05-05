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接見比利時議員團 江啟臣：兩國共享民主與人權價值

中央社／ 台北5日電

立法院副院長江啟臣今天在立法院接見比利時聯邦眾議院議員團，他表示，兩國雖地理距離遙遠，卻共享民主與人權價值，期盼透過常態化交流，持續深化彼此理解與互信，推動雙邊關係穩健發展，盼未來有更多比利時國會議員訪台。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委牛煦庭、民進黨立委賴惠員、民眾黨立委陳清龍等人的陪同下，接見比利時聯邦眾議院議員團。

江啟臣表示，比利時首都布魯塞爾為歐盟及「北大西洋公約組織」（NATO）等重要國際組織總部所在地，在歐洲具關鍵影響力，並感謝比利時長期支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），期盼未來持續支持台灣有意義參與各項國際組織。

江啟臣指出，近年接待許多來自歐洲各國議會的訪問團，面對台灣國際空間受限，國會外交更顯重要。台灣與歐洲雖地理距離遙遠，卻共享民主與人權價值，期盼透過常態化交流，持續深化彼此理解與互信，推動台比關係穩健發展，盼未來有更多比利時國會議員訪台。

比利時眾議院請願委員會副主席孔帕尼（PierreKompany）表示，比利時與台灣同為重視人權價值的小型國家，比利時位於歐洲樞紐，台灣則為亞洲民主典範，雙方皆展現小國亦能發揮重要影響力，為區域與國際社會做出具體貢獻。

牛煦庭提到，台灣與比利時共享民主、自由與人權等核心價值，樂見雙方深化交流。他亦推薦訪團體驗街頭巷尾的台式早餐，感受在地文化。賴惠員談及，台灣與比利時同樣致力於深化民主價值，期盼友誼長存。陳清龍表示，期盼台灣能如比利時般，在區域中發揮關鍵影響力，並期待透過更密切的國會交流，持續促進雙邊關係與情誼。

江啟臣 牛煦庭 比利時

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