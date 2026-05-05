國際動盪 自民黨青年局長：日台應強化經濟安保合作

日本自民黨青年局循例於黃金週期間組團訪台，日本自民黨青年局長平沼正二郎今天表示，此行與台灣政界、經濟界人士進行有意義意見交換，日本跟台灣同樣面臨國際情勢動盪，應在經濟安保、防災等領域加強合作。

日本自民黨青年局組團訪台，下午於外交部接受媒體聯訪。

平沼正二郎代表致詞表示，這次訪台是依照自民黨自1967年起與台灣交流的傳統，期間晉見副總統蕭美琴，以及拜會立法院長韓國瑜、政府單位、各政黨人士、經濟界代表等，雙方進行有意義的意見交換。

平沼正二郎強調，近年日本跟台灣同樣面臨國際情勢動盪，雙方在經濟安保、防災等領域應加強合作。這次訪台原計劃拜訪總統賴清德，但因賴總統出訪而未能會面。

平沼正二郎提到，自民黨青年局此行首次前往其他縣市，拜訪台中市以及嘉義縣，感受到各地方魅力，也體認到日本跟台灣需強化在友好城市、姊妹城市的合作。此次與日本青年會議所（JC）日台友好之會的代表們一起來到台灣，期望能持續推動雙邊各領域合作。

媒體關切，日本自民黨青年局如何看待8年1.25兆國防特別預算，又是否與台灣各政黨談到軍購條例的預算和內容。

平沼正二郎回覆，這次訪台期間並未提到台灣軍備議題。但是在與各界人士交流過程中，台灣方有相關提問。但此議題涉及台灣內政，訪團並無立場發表看法。

日本自民黨青年局於2日至6日組團訪台，由平沼正二郎眾議員擔任團長，團員包括高見康裕眾議員、今井繪理子參議員、草間剛眾議員、山本大地眾議員及日本青年會議所（JC）日台友好之會麻生將豐會長暨幹部等共12人。