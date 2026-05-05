【重磅快評】檢察總長遭否決還能代理 賴政府是目無法紀還是踐踏法治

賴清德總統提名的檢察總長人選徐錫祥因與政治間的糾葛關係，遭到檢察體系內質疑、也在國會遭到藍白否決，賴政府擬以代理檢察總長方式處理，就看徐錫祥是否仍會「聽話」接下代理檢察長的職務；更可議的是，司法院代理院長謝銘洋已代理超過一年半，早已超過法定代理期限，賴政府若執意讓代理檢察總長成常態，不僅是紊亂憲政、更是赤裸裸地踐踏法治。

針對徐錫祥的總長人事案，法界早就預期以其司法與政治界線不清、政、檢兩棲的爭議，恐難獲得目前國會同意，法務部早在今年2月就提前布局規畫，將原任政務次長的徐錫祥調任到最高檢主任檢察官，打的算盤是即使遭國會否決，還可以循例以主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。但過去即使是代理總長、也沒有先被國會否決的先例，如果賴清德總統仍執意指派徐錫祥代理總長，徐錫祥也樂於接受，不僅是賴政府再次藐視國會，也更證明徐錫祥「遵從上意」的不適任性。

誠如高檢署主任檢察官陳宏達表示，檢察總長人事案最根本的疑慮在司法官身分要求與政治保持距離，但「政、檢兩棲化」卻使距離消失，致人民不再把檢察權當成司法來信任。

賴清德總統上任後從提名大法官到檢察總長，全遭國會封殺，藍白立委確實有錯殺之議，但賴總統提名人選也非全無不可質疑之處，如第一次提名的司法院副院長人選姚立明，連司法界多數聲音都覺得不妥；更不用說還有大法官被提名人連綠營自己人都不挺的情況。

面對國會少數的政治現實，賴總統對於提名的司法人事，卻仍堅持他不妥協、不溝通、不退讓的行事風格，讓憲法法庭難以正常運作外，司法院長由謝銘洋代理至今已一年半，賴總統遲遲不依法補提名的作法，可能讓謝銘洋一路代理到任期屆滿。根據政府相關法規，職務代理以一年為限，即使是特殊原因得在延長一年的特殊原因中，都不包括總統拒絕提名補人。

現況使得謝銘洋的代理合法性與正當性也遭人質疑，接下來若檢察總長也出現爭議代理，司法界兩大龍頭首長的代理身分，不僅讓他們在公務處理上，難有願景、藍圖，遇到重大人事或爭議事件，也往往難以正規首長的立場處理。

賴總統若持續放任司法院長與檢察總長都以代理方式派任，除再次證明其目無法治，更坐實學者形容他像得了「憲政狂妄症」，只為遂行個人意志，把憲政、法治都拋諸腦後。