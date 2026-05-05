中東戰事未歇 賴總統會晤以色列訪團

美國與以色列聯手2月底攻打伊朗，4月初於伊斯蘭瑪巴德達成臨時協議並暫時停火，局勢方得以稍微緩解，但戰事未完全結束。賴清德總統5日下午接見「以色列國會跨黨派議員團」，盼兩國攜手因應AI時代的挑戰，共同提升供應鏈與經濟韌性，帶動全球的繁榮穩定。

賴總統致詞表示，台灣和以色列雖然距離遙遠，但兩國共享民主、自由等普世價值，並且同樣遭遇複雜的區域情勢。面對威權主義持續擴張，同樣深刻理解唯有不斷提升自我防衛能力、強化社會韌性，才能確保和平並守護國人的日常生活與民主制度。

賴總統說，以色列長年在民防動員、緊急應變和戰傷醫療等領域所累積的豐富經驗，以及社會所展現團結與堅韌精神，台灣都應該借鏡學習。同時也希望透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）攜手以色列等友盟國家，在數位發展、跨境犯罪、永續發展以及醫療韌性等議題上，持續強化合作。

賴總統提到，去年台灣與以色列完成簽署「智慧財產合作」，以及「專利審查高速公路」兩項合作備忘錄，不僅有助於雙方企業的專利布局，更可以結合兩國的技術優勢，促進彼此的產業發展。

賴總統也說，以色列是享譽國際的「新創之國」，擁有AI研發與軟體實力，台灣也積極推動「AI新十大建設」，逐步落實「人工智慧島」的願景。相信未來台灣和以色列能夠攜手因應AI時代的挑戰，共同提升供應鏈與經濟韌性，帶動全球的繁榮穩定。

訪團代表、以色列前議長利維致詞說，感謝賴總統的撥冗接見及溫暖歡迎，訪團成員深感榮幸。儘管目前以色列與伊朗、真主黨的戰爭還在持續中，訪團成員仍認為來台訪問十分重要，也希望停火協議能持續到訪團返國。

利維指出，此次訪台是為了展現台灣與以色列之間的深厚連結。他也談及，2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，台灣是第一個站出來支持以色列的國家，是以色列的真朋友，要感謝台灣一直以來的友誼和善意。

利維前提到，台灣和以色列有許多相似之處，也都是民主自由國家。期盼攜手合作，進一步深化雙方在經濟、科技，尤其是人工智慧和安全等領域的合作關係。他並以以色列國會前議長身分重申，以色列與台灣站在一起，希望雙方友誼越來越堅固。

利維也說，以色列需要和平，但首先要確保安全。回想15年前，許多阿拉伯國家想把以色列推向邊緣；近年來，以色列已與部分阿拉伯國家簽署「亞伯拉罕協議」，期盼未來能有更多國家加入。他並回顧以色列歷史發展，強調建立自己的國家和保護家園的重要性。