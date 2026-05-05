護理工作怎會是做功德！ 八成一護理師希望總統親自體驗醫護人員之苦

國際護師節前夕，台灣護理人力困境再度浮上檯面。台灣民眾黨立法院黨團今日舉辦「從護病比到合理薪資：護理人員工作權益與待遇完善化公聽會」，由立委邱慧洳國會辦公室主辦，邀集衛生福利部及多個醫療工會與學會代表，針對護理人員長期面臨的高工時、低薪資與人力流失問題進行討論，呼籲制度改革刻不容緩。

邱慧洳表示，護理人力短缺並非短期現象，而是長期制度失衡所致。過去總統賴清德曾以「做功德」形容醫護工作，引發基層強烈反彈。立法委員邱慧洳國會辦公室設計線上問卷，調查發現，當「功德說」再被提及時，高達75.8%護理人員直言「要做功德，官員自己來」，更有人諷刺「在人間要先活得下去」，反映不滿情緒。

調查同時揭露護理現場的嚴峻處境，約八成受訪者表示，「忙到沒時間喝水、吃飯、上廁所」已成常態。另有七成以上指出，一個夜班需照顧數10位病患，工作負荷逼近極限。此外，無償加班、跨科支援與醫療暴力等問題頻傳，顯示護理職場的勞動條件與安全風險仍未改善。

調查顯示，分別有80.9%及78.9%、77%的護理人員表示，希望賴清德總統、衛福部長石崇良與衛福部次長林靜儀能親自體驗醫護人員體驗忙到沒有時間喝水、吃飯、上廁所水的困境，真實感受官員口中所謂的「功德模式」。

「問題不在考試，而在留才。」邱慧洳指出，行政院長卓榮泰近日提及「護理考題不要太難，甚至可拿考古題來考」，但此舉無法解決根本問題。若僅透過降低門檻補人力，而忽視薪資與工時結構，恐使專業價值被進一步削弱，甚至加速人力流失。

公聽會凝聚三大改革方向，邱慧洳強調，首先要檢視「三班護病比」入法進度，並推動特殊單位護病比制度。其次，針對薪資結構問題，研議透過健保總額或制度工具提升待遇。第三，全面檢討專科護理師制度，包括釐清執業範圍與醫囑權限，並透過健保給付機制反映其專業價值。

「三班護病比」長年被視為護理改革核心指標，關乎勞動權益，更是保障病人安全的必要措施。護理團體認為，若未明確入法並落實執行，醫院在人力配置上仍可能以成本考量為優先，導致護理人員長期超負荷工作，進而影響醫療品質與病人安全。

另外，線上問卷調查中也有84.2%的護理人員支持在養成教育階段納入勞動法規課程，顯示基層對制度保障的期待不僅限於薪資與工時，更希望從教育端建立權益意識。邱慧洳強調，賴清德總統曾承諾兩年內完成三班護病比入法，但目前進度未如預期，形同跳票。

公聽會匯集來自工會、醫院與學界的多方意見，預計將作為後續修法與政策調整的重要依據。與會者一致認為，唯有從制度面改善勞動條件與薪資結構，讓護理人員「願意留下來」，才能穩定醫療體系，守住台灣醫療的最後一道防線。政府不應只在護師節前後給予掌聲，而是提出具體政策，回應護理人員的長期訴求。