核四燃料棒處理花80億元…如今傳再購 審計長：台電應好好改善

政府推動核二、核三重啟計畫，傳出賴政府將接洽原廠買核燃料棒，拚2028大選前到貨。民眾黨立委洪毓祥今諮詢時指出，當初核四封存時，台灣把燃料棒送去美國花了80億元左右，是否是政策錯誤造成的損失？審計長陳瑞敏答詢表示，有政策上的問題，也有管理的問題，台電都應該要好好改善。

陳瑞敏今日下午至立法院會報告113年總預算案審核經過並備詢，洪毓祥諮詢指出，根據報導，台電在請西屋團隊來台做核三安全檢查的同時，也在2028年有重啟核電的規畫，甚至已經在評估採購燃料棒的可能性。但台灣在2018年開始，核四把燃料運到美國去處理，後來也沒有順利轉售，甚至還進行拆解。在這一來一往之間，包括拆解、重組、運輸等費用，預估大概花了78億到80億元左右，這一筆錢從審計的角度來看，到底是屬於正常的營運成本，還是政策錯誤所造成的損失？

陳瑞敏答詢表示，因為核四當初政治或大家的決定是封存，所以要把大約80億元的燃料送到美國儲存、或賣出，但最後沒有找到買家，也沒有完成後續處理，就這樣放在美國很多年，包括儲存的經費花了大概4億多，處置機會也流失了。

陳瑞敏說，這件事上有政策的問題，也有管理的問題，台電都應該要好好改善。現在核三要再買燃料棒，但核四的燃料棒還在那裡，這也應該要給社會大眾了解，到底是什麼問題。

洪毓祥諮詢，能否將整個過程中所產生的支出，包括燃料的運送、儲存、拆解，還有未來如果核三重新啟動之後所需要的燃料等等，相關的成本做一個完整的盤點。未來在決算的時候，可以一筆一筆把它釐清，甚至做一個專案的檢討報告？陳瑞敏表示「可以」。