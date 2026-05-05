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審計長：前瞻基礎建設計畫前4期實現率90.88% 特別預算執行力仍待加強

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照片
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照片

審計部審計長陳瑞敏今天表示，政府推動國家前瞻基礎建設，經費總額上限8400億元，第1至4期實現率為90.88%，然而第1至第3期已經屆期多年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，第4期特別預算超過八成中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強。

立法院會今天下午邀請審計長列席報告「中華民國113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」審核情形，陳瑞敏在口頭報告提出10項重要審核意見。

陳瑞敏指出，113年度歲入決算經修正增列2億餘元，審定為3兆1439億餘元，較預算增加4184億餘元；歲出決算經修正淨減列5億餘元，審定為2兆7841億餘元，較預算減少676億餘元，歲入歲出相抵賸餘3597億餘元。此外，原列債務舉借預算1568億餘元，全數未執行；債務償還決算1948億餘元，經照數審定，收支賸餘計1648億餘元。

至於中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算，陳瑞敏則指出，歲入預算無列數，決定審定為3億餘元；歲出決算經修正減列實現數3億餘元轉列應付保留數，審定為2070億餘元，較預算減少27億餘元。

陳瑞敏也提出10項重要審核意見，分別為推動國家永續發展情形、推動打擊詐欺、推動風力發電及太陽光電政策、推動國防及戰略產業、推動人工智慧發展與應用情形、推動毒品防治策略、推動所得分配改善措施、推動綠色運輸政策、推動因應超高齡社會對策方案、推動前瞻基礎建設計畫。

陳瑞敏表示，政府為了強化防治詐欺危害，立法院三讀通過「打詐新4法」，行政院也將「打擊詐欺辦公室」轉型為「打擊詐欺指揮中心」，然而詐欺手法不斷演變，113年度詐欺案件量及財損金額持續高發、未能有效減少，而打詐新4法部分條文至今尚未公布施行，部分授權子法或配套措施也尚未完成法制作業。

陳瑞敏說，為了達到2050年淨零碳排目標，政府積極推動再生能源發展，然而部分風場涉及飛航安全、調整機組單機容量、尚未完成產業關聯方案審查而遭解除契約等因素，2025年離岸風電潛力場址累計裝置容量目標下修為5.04GW，太陽光電成效也未如預期。

陳瑞敏表示，為了結合民間力量、推動國防科技自主與產業化，政府提升國防自主韌性，行政院核定六大核心戰略產業推動方案，同時成立F-16維修中心並籌建自主維修品項，然而部分F-16維修項目仍待向原廠爭取技術移轉，無人機產業園區開發與飛試場址規劃進度落後。

陳瑞敏說，政府推動國家前瞻基礎建設，經費總額上限8400億元，截至2024年底已經編列4期特別預算，整體實現率90.88%，然而第1至第3期已經屆期多年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，第4期特別預算超過八成中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強。

陳瑞敏表示，配合政府推動「國家希望工程」施政重點，審計部已經將政府推動淨零轉型、人工智慧發展與運用、強化社會安全網、少子女化對策、興辦社會住宅、永續農業、道路交通安全及醫療平權等重要施政，納列為114及115年度查核工作重點，未來將持續加強查核，發揮審計功能。

陳瑞敏 基礎建設 中華民國

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