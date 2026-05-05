證交稅挹注健保？ 審計長反對：盼維持統收統支

行政院政委陳時中提出提撥部分證交稅挹注健保。審計部審計長陳瑞敏今天說，希望維持證交稅統收統支，以維持財政紀律；立委追問，是否反對陳時中提案，陳瑞敏表示，「可以這樣講」。

行政院政務委員陳時中日前說，台灣全民健保費收入主要依賴薪資所得，財務相當不健全，他思考若將現行千分之3稅率的證交稅一定比例收入用於健保，例如50%，就有機會確保未來約20年的健保財務平衡。

立法院會今天邀陳瑞敏列席，報告中華民國113年度中央政府總決算審核報告等案審核經過，並備諮詢。

國民黨立委賴士葆表示，陳時中提出要以證交稅挹注健保，但有學者認為這會牴觸財政紀律法，證交稅是要支持國家重要建設，應該要統收統支。

陳瑞敏說，證交稅是統收統支的稅，「希望維持證交稅還是統收統支」，以維持財政紀律，這是很重要的稅收。賴士葆追問，「陳（瑞敏）審計長反對陳（時中）政委的提案？可以這樣講？」陳瑞敏表示，「可以這樣講」。

另外，賴士葆與民眾黨立委洪毓祥都關注重啟核電議題。洪毓祥說，據媒體報導，核三廠反應爐原廠西屋公司5月將來台進行自我安全檢查，並將洽談購買燃料棒。當時將核四燃料束運往美國卻沒人買，現在重啟核二、核三又要買燃料棒，一來一往就新台幣80幾億元，這是正常營運成本或政策錯誤產生的損失。

陳瑞敏說，因為核四是政治上大家決定要封存，燃料棒當時價值80幾億元，送到美國去儲存、準備賣出，但因找不到買家，要拆成鈾原料，這部分放在美國多年，儲存經費也花掉將近4億多元，這是整個政策的問題、管理的問題也有。

陳瑞敏表示，台電要好好就這部分改善，現在核三要買燃料棒，但核四的燃料棒又在美國，要讓社會了解，這是機型的問題或是機組的問題。

陳瑞敏在答復賴士葆時也說，核三要重啟還要1、2年，且要經核能安全委員會同意，還有一段程序要走；台電目前還沒編預算，而116年預算還在籌編，希望公開透明，台電要未雨綢繆，事前就把預算編過來、列在預算書裡，照預算程序來做。