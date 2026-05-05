借鏡以色列 賴總統：提升防衛能力才能確保和平

總統賴清德今天接見以色列國會跨黨派議員團，他說，台灣和以色列雖然距離遙遠，但共享民主自由等普世價值，也同樣遭遇複雜的區域情勢。面對威權主義持續擴張，唯有不斷提升自我防衛能力，強化社會韌性，才能確保和平。總統期待雙邊更多合作，為全球與區域貢獻更多力量。

賴總統上午結束史瓦帝尼行程返台，下午隨即接見由以色列前國會議長暨資深議員李威（Mickey Levy，另譯：利維）率領的以色列國會跨黨派議員訪問團。

賴總統表示，台灣和以色列雖然距離遙遠，但共享民主、自由等普世價值，也同樣遭遇複雜的區域情勢。面對威權主義持續擴張，彼此深刻理解，唯有不斷提升自我防衛能力，強化社會韌性，才能夠確保和平，守護民眾的日常生活以及民主制度。

賴總統說，台灣特別重視與理念相近國家相互學習的機會。以色列長年在民防動員、緊急應變和戰場戰傷醫療等領域累積的豐富經驗，以及社會展現團結與堅韌精神，台灣都應該借鏡學習。

他說，希望透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），攜手以色列等盟友國家，在數位發展、跨境犯罪、永續發展以及醫療韌性等議題，持續強化交流合作，共同為全球民主陣營貢獻更多力量。

賴總統表示，去年台灣與以色列完成簽署智慧財產合作，以及專利審查高速公路兩項合作備忘錄，不僅有助於雙方企業的專利布局，更可以結合兩國的技術優勢，促進彼此的產業發展。

總統表示，以色列是享譽國際的新創之國，擁有AI研發與軟體實力。台灣也正積極推動AI新十大建設，逐步落實人工智慧島的願景。相信未來台灣和以色列能夠攜手因應AI時代的挑戰，共同提升供應鏈與經濟韌性，帶動全球的繁榮穩定。

總統期待，藉由雙邊更頻繁的交流以及更多元的合作，持續深化夥伴關係，共同守護民主價值，為全球與區域貢獻更多力量。

李威致詞表示，這次訪台要傳達一個明確訊息，也就是兩國之間堅定、強勁的情誼。台灣是以色列的真朋友。他相信雙邊可以共同合作，深化關係，因為兩國都是民主自由的國家，能夠強化經濟、人工智慧、先進科技等領域合作。

李威表示，對以色列來說，「我們需要和平，但要有和平需要先有安全」。以色列不會再輸掉任何的征戰，會在自己的土地家園，永永遠遠。希望以台關係能夠持續深化，越來越茁壯，越來越強健。