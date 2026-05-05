NCC快要變空城 媒體人：民進黨乾脆廢了…也算是負責

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】過了4月30日最後期限，國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名完全沒有下文，各界擔心NCC恐怕要關門。資深媒體人王其提醒，民進黨政府沒提新委員名單，要不要乾脆把NCC廢了，也算是負起了政治責任。

王其撰文指出，NCC委員本來7人缺4人，現有的3位委員任期將於今年7月31日屆滿。依據《NCC組織法》規定，在屆期3個月前要提出新委員的人選，即4月底前要送到立法院審查。否則NCC過了今年7月底就會變成「如同空城一般」。

行政院長卓榮泰在立法院曾表示，NCC委員名單「我盡力，但沒有十足把握」。國民黨曾喊話，NCC委員人選可以來政黨討論，但執政黨不願意讓步，因此前兩次提名都「寸土不讓」。

NCC前主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲4人是在前年2024年8月1日卸任，行政院2024年4月依法提出新名單：翁柏宗主委、陳炳宏副主委、新委員羅慧雯、詹懿廉。這份名單完全是府院的意志延伸。但藍白佔多數的立法院於2024年7月三讀通過修正《NCC組織法》，將委員任期改為4年且僅能連任一次，導致翁柏宗的提名資格不符，因而該人事案連審查都沒有就撤回了。

王其指出，行政院2025年7月31日再提出新人選，包括：成功大學資工所特聘教授蔣榮先當主委、東吳大學法學特聘教授程明修當副主委，政大廣電所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯為委員，其中羅慧雯兩次都被提名。這份新名單，仍然沒有先和在野黨商量取得支持；再看主委人選來自台南，過往沒有媒體經驗或研究，還被說這是「賴友友」。果然，2025年11月7日藍白立委聯手封殺4位被提名人，缺額懸到現在。

王其表示，過去2008年、2016年國民黨與民進黨分別執政8年，NCC名單都是執政者自己決定，沒和在野商量，因為是完全執政，提了就過關。但2024年後的政治局勢就不同了，民進黨雖然拿下總統寶座，立法院並非多數，沒先協調溝通就送出後遭到杯葛也是正常。且從這兩次提名過程與名單來看，賴政府沒有妥協的跡象，這也註定了NCC未來的命運了。

賴政府這兩次提名「寸土不讓」，既然要如此讓「火車對撞」，NCC未來也將陷入沒有委員做決定的空殼機關。王其認為，不如重新檢討NCC的組織功能，也可以很負責地廢了NCC，把媒體監管任務分配給其他行政機構。這樣，稍微挽回點顏面，因為「沒有選出新委員」，這是不負責任的政府作為。

王其感嘆，經過10多年的演變，歷史不會騙人，執政者都想掌握媒體，手段不同而已。既然如此，何不重新檢討如何應對媒體，再關了三黨都頭痛的NCC。

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