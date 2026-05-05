快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌：不要小看重要性 唱衰台灣等於唱衰全世界

中央社／ 台北5日電

在美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人的前民進黨秘書長林右昌今天表示，近日出席全球台灣研究中心論壇，美國民主黨、共和黨的前國安高層不約而同提及「台灣有事，就是世界有事」，林右昌呼籲，台灣不要小看自己對世界的重要性，唱衰台灣，等於唱衰全世界。

林右昌透過臉書發文指出，日前全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）主辦了一場精彩的公開對談。他遇到了老朋友、美國前國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。

林右昌說明，他在2023年以內政部長的身分到華府開會，瑞特納是當時最重要的對口，對台灣全力推動全社會防衛韌性有很大的貢獻與幫助。

林右昌表示，論壇主持人是羅金（Josh Rogin），華盛頓郵報專欄作家之一，主要負責國家安全、外交政策與美中關係等議題。與談人有兩位，第一位就是瑞特納，拜登時期美國國防部負責印度太平洋安全事務的副部長，也就是主責台灣安全事務的官員。

林右昌提到，另一位是台灣人比較熟悉的歐布萊恩（Robert O’Brien），歐布萊恩是川普第一任時的美國國家安全顧問；目前則是總統情報顧問委員會的成員，對美國總統川普直接提供獨立建議。

林右昌談及，這兩位，一個是民主黨，一個是共和黨，不過卻同樣強烈支持關心台灣，當天的對談內容很多，但其中特別提到一點：「台灣有事，就是世界有事！」因為，如果台灣有事，將會比COVID-19跟金融風暴兩件事加起來還嚴重得多。

林右昌強調，當大家都如此重視台灣的時候，台灣現在真的不要小看了自己對世界的重要性，更絕對不要唱衰自己，「唱衰自己，等於唱衰全世界！」

民進黨 台灣人 共和黨

延伸閱讀

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

指鄭麗文想指導川普怎做美國總統 林濁水諷：偉大之怪

出訪史國返台 賴總統：元首互訪再平凡不過、台灣不因打壓退縮

籲各國來美製造 商長盧特尼克：美國是世界的光

相關新聞

陳水扁舉市長任內建議滅鼠患 蔣萬安一句話點出市長責任

北市「老鼠之亂」已淪為政治攻防。前總統陳水扁今在臉書貼文建議蔣萬安老鼠防治方法，並稱「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」蔣今回應陳水扁建議，蔣說，下午四點就會跟局處首長召開記者會完整說明，「讓市民

酸卓榮泰「拜託考題出簡單一點」 蔣萬安點護理荒關鍵

護理師人力拉警報，行政院長卓榮泰日前透露他要求考試院、考選部出題別太難，讓更多年輕人進入護理工作。北市長蔣萬安今天出席護師節慶祝表揚大會，被問及醫護權益相關，蔣萬安大酸卓揆「積極保障護理師勞動權益，會

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

立委爭取中央核定8,194萬元計畫 改善台東通行環境

立委陳瑩持續關心台東人本交通環境建設，積極向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，5日正式核定台東縣六件提案，總經費達8,194萬元，將用於改善校園周邊道路、生活圈步行環境及易肇事路口安全，進

北市鼠患燒到食安稽查 綠議員憂人力不足恐現防疫漏洞

北市鼠患議題延燒，衛生局今年3個月近5000家次食安稽查，預計6月盤點初查不合格2次以上業者後並公布。綠議員憂稽查員12名缺額恐增加其他人的工作量、出現防疫漏洞；衛生局說，稽查會跨科室調度人力。議會警

新北公園現鼠蹤？ 侯友宜：1至4月通報量未增加

台北市鼠患問題持續延燒，新北市多處公園也傳出有老鼠現蹤。新北市長侯友宜今天被問有何因應作為時表示，雙北一直都在合作當中，面對鼠患第一時間就按照CDC指引來辦理，在環境的清潔上都會不斷地檢討，目前1至4

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。