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林右昌：不要小看重要性 唱衰台灣等於唱衰全世界
在美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人的前民進黨秘書長林右昌今天表示，近日出席全球台灣研究中心論壇，美國民主黨、共和黨的前國安高層不約而同提及「台灣有事，就是世界有事」，林右昌呼籲，台灣不要小看自己對世界的重要性，唱衰台灣，等於唱衰全世界。
林右昌透過臉書發文指出，日前全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）主辦了一場精彩的公開對談。他遇到了老朋友、美國前國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。
林右昌說明，他在2023年以內政部長的身分到華府開會，瑞特納是當時最重要的對口，對台灣全力推動全社會防衛韌性有很大的貢獻與幫助。
林右昌表示，論壇主持人是羅金（Josh Rogin），華盛頓郵報專欄作家之一，主要負責國家安全、外交政策與美中關係等議題。與談人有兩位，第一位就是瑞特納，拜登時期美國國防部負責印度太平洋安全事務的副部長，也就是主責台灣安全事務的官員。
林右昌提到，另一位是台灣人比較熟悉的歐布萊恩（Robert O’Brien），歐布萊恩是川普第一任時的美國國家安全顧問；目前則是總統情報顧問委員會的成員，對美國總統川普直接提供獨立建議。
林右昌談及，這兩位，一個是民主黨，一個是共和黨，不過卻同樣強烈支持關心台灣，當天的對談內容很多，但其中特別提到一點：「台灣有事，就是世界有事！」因為，如果台灣有事，將會比COVID-19跟金融風暴兩件事加起來還嚴重得多。
林右昌強調，當大家都如此重視台灣的時候，台灣現在真的不要小看了自己對世界的重要性，更絕對不要唱衰自己，「唱衰自己，等於唱衰全世界！」
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