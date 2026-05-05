快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

立委爭取中央核定8,194萬元計畫 改善台東通行環境

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
民進黨立委陳瑩（圖）。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
民進黨立委陳瑩（圖）。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

立委陳瑩持續關心台東人本交通環境建設，積極向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，5日正式核定台東縣六件提案，總經費達8,194萬元，將用於改善校園周邊道路、生活圈步行環境及易肇事路口安全，進一步提升學生、居民與遊客的通行品質。

陳瑩表示，台東幅員遼闊，許多鄉鎮同時肩負通學、生活與觀光功能，道路空間是否安全友善，直接影響居民日常生活與地方發展。這次核定內容，將有助於改善各地人行環境，讓學生上下學更安心、長者外出更便利，也讓旅客在台東有更安全舒適的步行空間，運用科技提升以人為中心的交通規劃。

此次獲核定六項計畫中，包括四件人行道改善工程，涵蓋重要通學、生活及觀光路段，分別為鹿野鄉「鹿野國中道路品質改善工程案」1,000萬元、池上鄉「大坡池通水巷人行道改善工程」850萬元、池上鄉「忠孝路道路人行環境品質改善工程案（第二期）」500萬元，以及成功鎮「新港港埠及周邊生活道路人本環境串聯計畫」3,058萬元。

另有「台東縣行人安全環境健檢及行人友善區整體規劃計畫」1,986萬元及「台東縣事故資訊與易肇事路口應用決策平臺第二期擴充維運計畫」800萬元，針對人口密集區域進行整體規劃，結合人本交通、城鄉發展與景觀生態，並建置事故熱點分析、碰撞構圖、自動化資料處理及改善績效追蹤等功能，強化易肇事路口風險判讀，提升步行環境品質與整體道路安全。

陳瑩指出，這次核定內容不僅包括人行道與道路環境改善，也納入事故資訊分析、易肇事路口治理及整體規劃作業，兼顧硬體建設與交通治理，對提升台東整體人行安全具有重要意義。

她表示，交通安全是最基本的生活保障，尤其對偏鄉地區而言，更需要中央資源持續投入，後續也將持續督促中央與地方加速推動規劃與工程進度，讓經費盡速落實在地方建設上，逐步完善台東各鄉鎮的人本交通環境。

行人 人行道 內政部

延伸閱讀

台中人行道逾七成不符理想寬度？議員籲建管理系統

新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

桃園大廟景福宮周邊人本改造再升級 拓寬實體人行道9月完工

東吳邀國土署官員演講 談城市規劃轉型「人本位」

相關新聞

陳水扁舉市長任內建議滅鼠患 蔣萬安一句話點出市長責任

北市「老鼠之亂」已淪為政治攻防。前總統陳水扁今在臉書貼文建議蔣萬安老鼠防治方法，並稱「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」蔣今回應陳水扁建議，蔣說，下午四點就會跟局處首長召開記者會完整說明，「讓市民

酸卓榮泰「拜託考題出簡單一點」 蔣萬安點護理荒關鍵

護理師人力拉警報，行政院長卓榮泰日前透露他要求考試院、考選部出題別太難，讓更多年輕人進入護理工作。北市長蔣萬安今天出席護師節慶祝表揚大會，被問及醫護權益相關，蔣萬安大酸卓揆「積極保障護理師勞動權益，會

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

立委爭取中央核定8,194萬元計畫 改善台東通行環境

立委陳瑩持續關心台東人本交通環境建設，積極向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，5日正式核定台東縣六件提案，總經費達8,194萬元，將用於改善校園周邊道路、生活圈步行環境及易肇事路口安全，進

北市鼠患燒到食安稽查 綠議員憂人力不足恐現防疫漏洞

北市鼠患議題延燒，衛生局今年3個月近5000家次食安稽查，預計6月盤點初查不合格2次以上業者後並公布。綠議員憂稽查員12名缺額恐增加其他人的工作量、出現防疫漏洞；衛生局說，稽查會跨科室調度人力。議會警

新北公園現鼠蹤？ 侯友宜：1至4月通報量未增加

台北市鼠患問題持續延燒，新北市多處公園也傳出有老鼠現蹤。新北市長侯友宜今天被問有何因應作為時表示，雙北一直都在合作當中，面對鼠患第一時間就按照CDC指引來辦理，在環境的清潔上都會不斷地檢討，目前1至4

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。