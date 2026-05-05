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陳水扁舉市長任內建議滅鼠患 蔣萬安一句話點出市長責任

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席護師節慶祝表揚大會受訪。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席護師節慶祝表揚大會受訪。記者林麗玉／攝影

北市老鼠之亂」已淪為政治攻防。前總統陳水扁今在臉書貼文建議蔣萬安老鼠防治方法，並稱「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」蔣今回應陳水扁建議，蔣說，下午四點就會跟局處首長召開記者會完整說明，「讓市民安心，這是任何一位身為市長的責任。」

曾擔任過北市長的前總統陳水扁在臉書貼文，對於台北市「老鼠之亂」提出看法。陳說，當時他任內的秘書長代表市長與民有約，曾經有董事長夫人陳情，表示台北市水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行。

陳說，當時他採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾，立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一個禮拜，12區花了12個禮拜。有次到民生社區督導，還被日本婦人親自致謝，印象深刻。

陳水扁還說，此項市政工作應該是一石多鳥，不僅蟑螂、老鼠少了，水溝也清了，防汛期也不怕阻塞，蚊子也少了，街頭也清淨了。

對於陳前總統的建議，蔣萬安今天下午出席護師節慶祝表揚大會受訪說，下午四點就會跟局處首長召開記者會完整說明，「讓市民安心，這是任何一位身為市長的責任。」

北市 老鼠 陳水扁 蔣萬安

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