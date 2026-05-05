酸卓榮泰「拜託考題出簡單一點」 蔣萬安點護理荒關鍵

護理師人力拉警報，行政院長卓榮泰日前透露他要求考試院、考選部出題別太難，讓更多年輕人進入護理工作。北市長蔣萬安今天出席護師節慶祝表揚大會，被問及醫護權益相關，蔣萬安大酸卓揆「積極保障護理師勞動權益，會比拜託題目出簡單一點，來得更務實。」

卓榮泰日前出席南丁格爾獎頒獎典禮表示，已拜託考試院「題目不要出太難」，考古題也沒關係。卓的說法引發護理界不滿，台灣護師醫療產業工會質疑「這不是在侮辱人」？

蔣萬安今天下午出席護師節慶祝表揚大會，媒體也問蔣，有公民團體抗議，希望總統落實選前政見，包括三班護病比入法比較重要，蔣萬安說，他認為能積極保障護理師勞動權益，會比拜託題目出簡單一點來得更務實。