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檢察總長提名徐錫祥 遭藍白投票否決

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
檢察總長被提名人徐錫祥的人事同意案，遭到藍白以多數否決。（中央社示意圖）
檢察總長被提名人徐錫祥的人事同意案，遭到藍白以多數否決。（中央社示意圖）

檢察總長被提名徐錫祥5日在立法院的人事同意權投票遭到藍白否決！在野兩黨以徐過去曾擔任國安局副局長、與政治太靠近，且在檢察官經歷中沒有辦過重大案件為由否決。但現場也發生小插曲，藍委王鴻薇把反對票投成廢票，她表示是自己失誤，並非不遵守黨團決議，並已取得黨團諒解。

由於現任最高檢察署檢察總長邢泰釗的任期將於7日屆滿，總統賴清德依法提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為繼任人選。立法院會5日進行檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案記名投票表決，在國民黨、民眾黨立委投下不同意票情況下，徐錫祥未通過同意門檻，此人事同意權案不通過。

賴政府提名不順

徐錫祥現年63歲，中興大學法律研究所碩士，歷任金門、新竹、彰化及新北地檢署等地的檢察長、高檢署台中檢察分署主任檢察官、法務部政務次長等職，另曾擔任國家安全局副局長。在野質疑，徐過去偵辦大案經驗較少，國安局副局長經歷讓他與政治距離靠近，恐難維持檢調的中立性。

總統賴清德目前提名大法官2次均遭到否決，僅有考試委員多數通過、審計長陳瑞敏全票通過。行政院長卓榮泰提名NCC委員也遭封殺，中選會委員僅在野提名的3人與主委游盈隆通過，公平會提名4人僅有2人通過。

年底監察委員也將進行提名，在藍白都相繼拒絕推薦監委人選給總統府下，監委人選也可能面臨立院否決的壓力。

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