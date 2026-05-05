北市鼠患燒到食安稽查 綠議員憂人力不足恐現防疫漏洞

北市鼠患議題延燒，衛生局今年3個月近5000家次食安稽查，預計6月盤點初查不合格2次以上業者後並公布。綠議員憂稽查員12名缺額恐增加其他人的工作量、出現防疫漏洞；衛生局說，稽查會跨科室調度人力。議會警衛委員會5月7日安排環保局鼠患防治專案報告。

警政衛生委員會今安排衛生局工作報告，衛生局長黃建華說，2月2日至13日已查核839家食品業者，53家業者未落實設置防止老鼠等並沒侵入設施或未能提供病媒防治紀錄的衛生缺失，經限改、複查，業者皆已改善；12日發函加強宣導餐飲業者「防鼠三不政策」。

另外，衛生局去年底召開「研議公布多次初查不合格業者」專家會議，預計6月盤點1年內初查不合格達2次以上的業者。

議員許淑華點出北市較大問題，大馬路一樓店面房租貴，業者都到巷弄去，但巷弄住宅與商業沒畫分清楚，樓上都一般住戶；如果是老舊社區，老鼠會亂竄下水道、雨水的管線等。目前最重要的是環境安全、衛生，希望衛生局加強宣導與防治，投藥是最後手段，最重要還是防治。

衛生局食藥科長林冠蓁說，北市登記在案餐廳業者2萬多家，2月2日至4月底稽查4962家次，其中190家次是說初查未落實，經限改，目前剩1家不合格。另，初查不合格2次以上者，衛生局將公布在衛生局網站，一是提醒業者重視並落實環境衛生，二是提供消費者知的權益。

許淑華追問，北市漢他病毒、鉤端螺旋體的案例現況。黃建華說，目前北市1例漢他病毒個案，沒新增，也無鼠類引發的鉤端螺旋體通報案例。

議員林延鳳關切，衛生局稽查餐飲業，稽查員是否不足？林冠蓁說，針對食品業者的稽查，衛生局會風險管理，加強較高風險者的稽查頻率，民眾陳情部分也會積極稽查；另透過持續教育訓練、稽查員定期經驗分享，提升稽查員的稽查能力。衛生局稽查科長李慧芝則說，稽查員的原額85人，目前聘用人力73位，持續招募。

林延鳳指出，北市4月6日「台北市鼠類防治精進報告」，衛生局要督導食品業者設置「防止病媒侵入的設施」，但稽查員要去檢查排水管等作為，稽查人力缺、北市場所多，恐增加工作負擔，質疑精進報告恐是紙上談兵，建議衛生局討論SOP或委外協助。許淑華也憂人力不足，恐有防疫漏洞。

黃建華回應，衛生局定期稽查餐飲業，特別專案也會重新規畫、調度人力，在有限人力去達到目標。衛生局主秘邱秀儀補充，人力不足已經是一個常態，每項業務都有大小月，衛生局規畫業務時，會跨科室調度人力，包含食安科、稽查科跟健康科等，才能讓同仁有充裕時間處理，解決民眾問題。