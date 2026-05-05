影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 童子瑋：明起定期會延會好好休養

基隆市議會原訂明天起召開定期會將有市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，因此入院北榮治療向議會請假。市議會經審慎評估，今天召開臨時程序會後決議定期會延會。議長童子瑋說，請市長好好休養，祝福他早日康復回到崗位。

議長童子瑋表示，市議會昨天下午接獲市府通報，市長因身體不適，需住院休養，無法如期出席定期會，基隆市議會表達深表關切。

童子瑋說，謝市長目前最重要的是安心治療、好好休養，大家都很關心，也祝福他早日康復回到崗位。議會依照法定進行延會，未來會確保該有的監督不打折，讓重要的建設和民生工作持續推進、市民的生活不受影響。

基隆市政府回應表示，謝國樑市長感染B型流感兩周未癒，症狀並有加重的情形，因此入院北榮進行治療。

市議會表示，充分尊重並理解首長需靜養康復之必要，亦期盼市長能早日恢復健康，回歸市政崗位持續為市民服務。然而，市議會亦重申，依據地方制度法及相關議事規則，市長於定期會期間列席進行施政報告並接受議員質詢，不僅是其法定義務，更是維持地方自治體制運作、落實民主監督的核心責任。

市議會議事法制組強調，期盼透過延會既能讓市長安心靜養，也能維持市政監督的完整性。待市長順利康復後，將依法妥善安排議程。議會將持續秉持反映民意的責任，兼顧議事程序的完備，以保障基隆市民權益，盼共同為市民的福祉持續努力。

謝國樑B型流感未癒北榮住院，童子瑋：因病請假明定期會延會。記者游明煌／攝影