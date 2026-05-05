快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統返台 外交部：台史關係穩固深化

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影

賴清德總統今早結束對史瓦帝尼的國是訪問，返抵國門，外交部發言人蕭光偉表示，這次活動一切順利圓滿，讓台灣和史瓦帝尼關係更加穩固深化；外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠表示，配合史瓦帝尼雙慶國家慶典活動，外交部籌組「台灣產業創新園區（TIIP）產業團」，邀請10家我國企業赴史國實地考察，深入瞭解園區規畫以及當地投資環境。

葉至誠表示，該團於4月19日至27日訪問史國，期間參加經貿及投資座談會、戰略儲油槽以及園區簡報說明會，並且實地勘查園區的三期用地，深入瞭解史國整體的投資環境，同時在總統特使外交部長林佳龍見證下，南緯實業董事長林瑞岳代表我國產業團，與史國商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）簽署投資意向書，展現我國企業進駐「台灣產業創新園區」布局非洲市場的明確意向。

葉至誠表示，史瓦帝尼政經環境穩定，外匯流通自由，勞資關係和諧，且為南部非洲關稅同盟（SACU）成員，深具區域市場發展潛力；我國與史國政府推動「台灣產業創新園區」，規劃導入我國綠能、紡織、製藥以及相關產業，強化在地產業價值並創造就業機會，促進進口替代，銜接南部非洲發展共同體（SADC）市場，同時協助我國企業布局非洲，深化區域的供應鏈連結。

蕭光偉表示，在稍早之前，賴總統這次前往史瓦帝尼王國進行國是訪問，稍早前順利返抵國門；這次活動一切順利圓滿，讓台灣和史瓦帝尼關係更加穩固深化，外交部也跟史瓦帝尼王國推動各種實際具體的合作計畫。

蕭光偉表示，中國對台灣的外交打壓不是一天兩天的事，我方政府都是全力以對；而面對中國蠻橫霸凌的行徑，全世界也都看在眼裡，特別是中國長期以華而不實的承諾與空洞的口號誘惑台灣的友邦，同時經濟脅迫及網路攻擊更是層出不窮；中方的惡行早已受到國際唾棄。

蕭光偉表示，外交部誠摯歡迎巴拉圭共和國總統潘尼亞來台灣國是訪問，這就是兩國關係緊密最有力的證明；我國與巴拉圭邦誼穩固友好，基於雙方共享的民主、自由與人權的普世價值，兩國長年在各領域密切合作、成果豐碩。

賴清德 外交部 史瓦帝尼

延伸閱讀

出訪史國返台 賴總統：元首互訪再平凡不過、台灣不因打壓退縮

賴總統離史返國搭同一專機 刻意關閉飛機身分資訊

賴清德訪史瓦帝尼 美：例行訪問不應被政治化

出訪返抵國門 賴總統：受阻反讓世界看到台灣走向世界的決心

相關新聞

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

台北市鼠患議題持續延燒，並淪為2026選戰議題。台北市長蔣萬安今天下午四點將率相關局處首長，親自說明台北市鼠害防治。

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜、桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億

北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

民進黨立委王世堅近日受邀赴國立政治大學演講，分享多年來與歷任台北市長互動、攻防的經驗。沒想到他對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，一番言論引發政壇關注，也在網路上

賴清德出訪回程大繞路！避開敏感飛航情報區 專家揭秘成功關鍵

賴清德總統結束友邦史瓦帝尼國是訪問，今上午返抵國門。針對賴總統搭乘史國專機返台路線，學者認為，回程繞飛是聰明之舉，「A340飛機是關鍵」，因有4顆引擎，即便壞了1顆也還有3個可以飛，非滿載的情況下也可

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。