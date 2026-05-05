新北公園現鼠蹤？ 侯友宜：1至4月通報量未增加

台北市鼠患問題持續延燒，新北市多處公園也傳出有老鼠現蹤。新北市長侯友宜今天被問有何因應作為時表示，雙北一直都在合作當中，面對鼠患第一時間就按照CDC指引來辦理，在環境的清潔上都會不斷地檢討，目前1至4月的通報數量並沒有增加。

侯友宜今天上午出席114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，面對媒體詢問台北市的鼠患延燒，新北市的多處公園也出現老鼠的蹤跡，新北市對此有何因應的作為？雙北是否會一起擬定防治的策略？

侯友宜回應表示，雙北一直都是在合作當中，尤其面對鼠患我們在第一時間就按照CDC的指引來辦理。希望在環境的清潔上以及所有的作為都會不斷地去檢討。目前1至4月的通報數量並沒有增加，新北市府會全力以赴，讓市民朋友能夠安心。