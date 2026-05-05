快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

新北公園現鼠蹤？ 侯友宜：1至4月通報量未增加

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜表示1至4月老鼠通報數量並未增加。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜表示1至4月老鼠通報數量並未增加。記者黃子騰／攝影

台北市鼠患問題持續延燒，新北市多處公園也傳出有老鼠現蹤。新北市長侯友宜今天被問有何因應作為時表示，雙北一直都在合作當中，面對鼠患第一時間就按照CDC指引來辦理，在環境的清潔上都會不斷地檢討，目前1至4月的通報數量並沒有增加。

侯友宜今天上午出席114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，面對媒體詢問台北市的鼠患延燒，新北市的多處公園也出現老鼠的蹤跡，新北市對此有何因應的作為？雙北是否會一起擬定防治的策略？

侯友宜回應表示，雙北一直都是在合作當中，尤其面對鼠患我們在第一時間就按照CDC的指引來辦理。希望在環境的清潔上以及所有的作為都會不斷地去檢討。目前1至4月的通報數量並沒有增加，新北市府會全力以赴，讓市民朋友能夠安心。

新北 老鼠 侯友宜

延伸閱讀

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

北市府鼠患投藥惹議 彭啓明：不排除要求公布投藥點

北市鼠患燒！醫曝鳥啄屍體憂擔心的事要發生 環保局長：與老鼠藥無關

避免誤食老鼠藥 北市：整合相關資訊供民眾了解

相關新聞

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

台北市鼠患議題持續延燒，並淪為2026選戰議題。台北市長蔣萬安今天下午四點將率相關局處首長，親自說明台北市鼠害防治。

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜、桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億

北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

民進黨立委王世堅近日受邀赴國立政治大學演講，分享多年來與歷任台北市長互動、攻防的經驗。沒想到他對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，一番言論引發政壇關注，也在網路上

賴清德出訪回程大繞路！避開敏感飛航情報區 專家揭秘成功關鍵

賴清德總統結束友邦史瓦帝尼國是訪問，今上午返抵國門。針對賴總統搭乘史國專機返台路線，學者認為，回程繞飛是聰明之舉，「A340飛機是關鍵」，因有4顆引擎，即便壞了1顆也還有3個可以飛，非滿載的情況下也可

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。