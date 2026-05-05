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巴拉圭總統潘尼亞將訪台 39人關鍵產業交流團隨行

中央社／ 台北5日電
台賴清德總統（右）前年520就職時，巴拉圭總統潘尼亞（左）訪台祝賀。台總統府提供
台賴清德總統（右）前年520就職時，巴拉圭總統潘尼亞（左）訪台祝賀。台總統府提供

外交部今天表示，巴拉圭共和國總統潘尼亞本週來台國是訪問，隨行還有巴拉圭工商部長里克爾梅率領的關鍵產業交流團一行39人，進一步強化台巴產業連結，這是台巴關係緊密的最有力證明。

潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）訂於7日至10日率團來台國是訪問。外交部國際合作及經濟事務司長葉至誠上午於例行記者會指出，里克爾梅（Marco Riquelme）將率領關鍵產業交流團一行39人於6日到9日訪台，業者橫跨食品加工、科技能源、金融投資等三大領域。

葉至誠說明，外交部將依產業屬性安排參訪台灣具合作潛力的企業及機構，透過精準媒合促進實質對接，進一步強化台巴產業連結。外交部將於8日舉辦「2026巴拉圭共和國肉品推廣及投資商機說明會」，提供台灣企業與巴國政府產業代表來進行面對面的交流。

葉至誠強調，巴拉圭政經環境穩定、投資條件優渥，位處南美洲中心，具進入南方共同市場的優勢，是台商布局拉美市場的重要據點。另外台巴產業具高度互補性，巴拉圭擁有豐富農牧資源及穩定電力供應，結合台灣在食品加工、冷鏈、包裝技術、智慧製造及供應鏈管理等強項，可共同提升產品附加價值，並拓展國際市場。

葉至誠也提到，雙方在智慧城市、再生能源、綠色轉型等領域也具備廣泛合作，未來將深化經貿合作關係，並且增進兩國的人民福祉。

對此，外交部發言人蕭光偉則指出，貝尼亞來台是兩國關係緊密最有力的證明。貝尼亞來訪期間將見證台巴簽署多項合作文件，另外這次隨行的巴國重要企業代表也持續深化產業對接、加強經貿連結，這都顯示台巴邦誼篤實且持續深化。

針對「紐約時報」日前報導，中國持續以經濟手段利用巴拉圭外交轉向，蕭光偉說，中國對台灣的外交打壓已非一天兩天，政府全力應對。面對中國蠻橫霸凌行徑，全世界都看在眼裡，特別是中國長期以華而不實的承諾、空洞的口號誘惑台灣友邦，同時用經濟脅迫、網路攻擊等，早已受到國際社會的唾棄。

蕭光偉強調，台灣與巴拉圭邦誼穩固友好，雙方基於共享的民主、自由、人權的普世價值，長年在各領域密切合作，包括協助建立智慧醫療系統，及培育科技人才的大學，都是以具體行動改善人民生活，並且深化兩國互惠共榮的夥伴關係。

巴拉圭 潘尼亞 外交部

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