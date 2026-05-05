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亂投藥致老鼠生抗藥性 野保團體籲加速清消

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
動保團體與綠北市議員何孟樺召開記者會，呼籲北市府以系統性方式防治鼠患。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
動保團體與綠北市議員何孟樺召開記者會，呼籲北市府以系統性方式防治鼠患。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「大量投藥恐導致老鼠有抗藥性，吃老鼠的猛禽與蛇類也會死亡，應建立監測系統、加強環境清理、減少食物源！」野保團體5日與綠市議員何孟樺針對台北市鼠患召開記者會，呼籲北市府應該加強環境清理、鼠患監測，而非接到通報就投藥。

何孟樺強調，包括協助攤商廢棄物油水分離、檢討垃圾桶分佈與設計等。

用藥波及掠食者

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺在記者會上指出，台北與基隆的鳳頭蒼鷹屍體有92%驗出老鼠藥殘留、68%有兩種殘留，有些個體還有5種二代藥物。

她強調，環境用藥會讓老鼠與掠食者死亡，但老鼠繁殖快速，因此若防治鼠患只會投藥，只會讓老鼠產生抗藥性，且猛禽、蛇與其他生物還會受到波及。

中研院TIGP博士候選人劉鎮指出，國外採取的手段包括建立系統性的鼠類檢測，同時加強環境衛生，有時候即使老鼠不在，但其殘留物或排泄物恐導致疫病。針對不同環境可以設立不同陷阱，這方面台灣很多民間業者可協助處理，同時要降低化學藥劑使用，若要使用也要在對的時間、地點，使用對的劑量，後續還要監測效果。

減少環境孳生源

「台北市預算很多，但此事卻沒有處理得很好，實在可惜！」為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸強調，使用化學藥劑長期來說無法控制老鼠，還會影響其他生物；民進黨台北市議員何孟樺指出，目前北市府只知道陳情案多寡，但不清楚老鼠分佈與數量，只能頭痛醫頭，應儘速建立老鼠的生態調查。

何孟樺表示，台北市目前的用藥是1976年推出的，但在1980年就有抗藥性報告，且台北市好不容易推動鳳頭蒼鷹回歸都市生態，但同時卻大量投藥，應該要更加重視都市生態系的完整。另外，她也呼籲北市府強化民眾餵食動物的執法，管理餐飲業廢水、廢油與廚餘清倒，輔導業者增設油水分離設施，處理攤商廢棄物問題。

媒體詢問要如何建置相關監控量能？劉鎮回應說，老鼠是野生動物，台灣有專業的野生動物、公衛與資料庫研究團隊。動保團體呼籲，應該以長期、系統性的方式防治鼠患。

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老鼠 基隆 台北

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