快訊

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

總統提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

聽新聞
0:00 / 0:00

北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」圖／聯合報系資料照片
台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」圖／聯合報系資料照片

北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一周，12區花了12個周。

陳水扁以「話當年阿扁市府團隊如何處理鼠患」在臉書表示，阿扁頃接市長任內第一位國民黨籍秘書長廖正井來訊，略以「最近台北市老鼠猖獗為患，讓我想起總統擔任台北市長，時任秘書長代表市長與民有約，有位董事長夫人來陳情，水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行，而且小巷垃圾也多，希望市府能夠重視。」

陳水扁說，廖正井來訊指出，「經報告市長奉指示全權處理。我當時採取最傳統的方法」，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一周，12區花了12周。

陳水扁表示，廖正井指出，記得當時在民生東路民生社區督導時，有一位日本婦人親自向他致謝，印象深刻。「此項市政工作應該是一石多鳥，不僅蟑螂、老鼠少了，水溝也清了，防汛期也不怕阻塞，蚊子也少了，街頭也清淨了。廖秘書長，市民感謝有您！」

北市 廖正井 陳水扁 老鼠 蔣萬安

延伸閱讀

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

北市府鼠患投藥惹議 彭啓明：不排除要求公布投藥點

鼠患交鋒...綠議員反擊自導自演說 蔣萬安也說話了：要給同仁一個公道

圖輯／過街老鼠嚇到行人 都市鼠患使人苦惱

相關新聞

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

台北市鼠患議題持續延燒，並淪為2026選戰議題。台北市長蔣萬安今天下午四點將率相關局處首長，親自說明台北市鼠害防治。

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜、桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億

北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

民進黨立委王世堅近日受邀赴國立政治大學演講，分享多年來與歷任台北市長互動、攻防的經驗。沒想到他對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，一番言論引發政壇關注，也在網路上

提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，徐闖關不成；台灣高檢署主任檢察官陳宏達表示，檢察總長人事案最根本的疑慮在司法官身分要求與政治保持距離，但「政、檢兩棲化」卻使距離消失，致人民不再把檢

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。