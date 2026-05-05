北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一周，12區花了12個周。

陳水扁以「話當年阿扁市府團隊如何處理鼠患」在臉書表示，阿扁頃接市長任內第一位國民黨籍秘書長廖正井來訊，略以「最近台北市老鼠猖獗為患，讓我想起總統擔任台北市長，時任秘書長代表市長與民有約，有位董事長夫人來陳情，水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行，而且小巷垃圾也多，希望市府能夠重視。」

陳水扁說，廖正井來訊指出，「經報告市長奉指示全權處理。我當時採取最傳統的方法」，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一周，12區花了12周。

陳水扁表示，廖正井指出，記得當時在民生東路民生社區督導時，有一位日本婦人親自向他致謝，印象深刻。「此項市政工作應該是一石多鳥，不僅蟑螂、老鼠少了，水溝也清了，防汛期也不怕阻塞，蚊子也少了，街頭也清淨了。廖秘書長，市民感謝有您！」