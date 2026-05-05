提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，徐闖關不成；台灣高檢署主任檢察官陳宏達表示，檢察總長人事案最根本的疑慮在司法官身分要求與政治保持距離，但「政、檢兩棲化」卻使距離消失，致人民不再把檢察權當成司法來信任。

陳宏達表示，檢察官具有司法官身分，其核心價值在「能不受權力左右」，因此，當檢方出現「政、檢兩棲」現象，一方面在檢察體系內享有司法官身分與專業威信，另一方面又頻繁進出政務體系、政治任命或準政治職務，其問題不只是個人仕途選擇，而是制度倫理的邊界被模糊。

陳宏達表示，人事案最根本的疑慮在於司法官身分要求與政治保持距離，兩棲化卻使距離消失，而這種現象至少有三層問題。

陳宏達指出，第一，「兩棲化」破壞檢察中立的外觀。檢察官若經常在政務職務與偵查職務之間流動，縱使本人自認專業客觀，社會觀感仍會認為其具有政治標籤，這對檢察制度是極大傷害。

第二，「兩棲化」扭曲檢察官的職涯誘因。當政務機會、長官賞識、政治連結成為升遷捷徑，檢察官便可能不再以辦案品質、法律見解、公益堅持作為職涯核心，而轉向經營人脈、靠近權力、看風向。

第三，「兩棲化」也混淆行政責任與司法責任。政務官的本質是政策推動與政治責任，檢察官的本質是法律判斷與個案正義。兩者不是完全不能接觸，但必須有清楚界線。

陳宏達強調，檢察權的尊嚴，來自它敢與政治權力保持距離。一旦檢察官習慣政、檢兩棲，檢察制度就會從「司法官文化」退化為「官場文化」。而當檢察官不再像司法官，人民也就不會再把檢察權當成司法來信任。