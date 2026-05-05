藍白封殺徐錫祥檢察總長人事 法務部表「尊重」：呈請指派代理人

檢察總長邢泰釗將於5月7日任期屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為繼任人選；立法院今進行人事同意權記名投票表決，在藍白立委多數夾擊投出不同意票下，徐未能闖關。法務部對此表示，尊重立委表決的結果。

法務部並表示，由於檢察總長的人事權專屬於總統行使，為讓最高檢察署選舉督導、非常上訴等相關業務可以如常進行，不致影響人民權益，於表決案過後，將立刻循例報請行政院呈請總統指派代理檢察總長人選。

事實上，最高檢出現代理檢察總長不是首例，前檢察總長陳聰明2010年因最高檢前特偵組偵辦前總統陳水扁家族弊案爭議請辭下台，其時，高層即指派時任最高檢主任檢察官曾勇夫為代理檢察總長。

無獨有偶，前檢察總長黃世銘2014年因「馬王政爭」洩密案一審判決有罪下台後，最高檢也由時任主任檢察官林偕得代理黃世銘行使檢察總長的職權。

針對徐錫祥的總長人事案，法務部早於今年2月即有所布局，提早規畫、調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量的是徐錫祥若因藍白杯葛未能通過人事案，還可以主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。