【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總統飛往非洲，賴清德非洲行蹤公開後，回程即無法隱瞞，要繞過馬達加斯加，模里西斯，民航飛行網站可以看到一架空中巴士，孤零零地在印度洋南方繞遠路飛行。

賴清德以暗渡陳倉方式，踏上史瓦帝尼土地，台灣有人讚曰突破封鎖，賴清德這樣堅持，展現他個人不屈服意志。但賴總統堅持出訪的史瓦帝尼，是我國非洲僅存邦交國，也是非洲最後君主獨裁國家，近幾年才有國會選舉，史瓦帝尼不屬民主陣營國家，美國自由之家給史瓦帝尼的自由評分，滿分100分，只給了史國17分，列為不自由國家。聊堪自慰的是，自由之家對中國大陸評分是9分，這比史瓦帝尼更低了。

外交部如此描述史瓦帝尼，這是王權式民主（Monarchical Democracy）的國家，根據新憲法分別在2008年、2013年、2018年及2023年舉行國會大選，過程平和順利。

外交部其實隱匿了這個國家治理不佳，公共衛生落伍，資源分配不均的實況，史國人口四分之一感染愛滋，近年來逐漸改善，這不是靠國王有效統治解決，大多數靠國際援助，台灣提供不少援助，至於王權式民主，這個國王可不比英皇或日本天皇，是有真正的權力，王權是真，民主是假。

史瓦帝尼不是公認的民主國家，史國國王目前沒有任何釋出權力的跡象，史國政治水平絕對不符合民進黨政府的標準，民進黨政府為史瓦帝尼這樣的17分國家，投入龐大資源與心力，只為了保住一個邦交國數字，賴總統更無論如何、想方設法要史國副總理來回護送，都要到訪史國，在外交的現實政治考慮下，民主進步黨的總統與自由分數17分的國家往來熱絡，僅僅只是為了保住非洲僅存的邦交，可能也無其他的政治利益了，賴清德遠渡重洋，真正得利的還是他抗爭北京壓力的形象，這個可能才是他真正在意的。

民進黨政府在中共壓力下，靈機一動，將台灣援贈史國國王飛機，轉用為搭載賴清德飛往非洲，化不可能為可能的機智，只能用這一次，回程還是繞路，即知這招暗渡陳倉再也派不上用場，這樣的局面不免令人尷尬，因為政府高層互訪，是為邦誼穩固，如今被逼退到靠自產外銷的二手資源，尋求國際飛航縫隙的窘境。

非洲之旅結束，賴總統返國，要面對台灣即將到來的食安與農損，台美貿易協定 （ART）談判，為了美方外交支持與戰略空間，民進黨政府對農產品進口做出巨大讓步，美國馬鈴薯進口從整櫃退運嚴格關卡，放寬為進場選別、逐顆查驗。這是口頭嚴查，實質放鬆，對台灣消費者食品安全與馬鈴薯農民將造成影響。

民進黨政府出奇招避開北京打壓，賴總統踏上非洲土地，是否也能用同樣智慧，協助台灣農民面對國外廉價進口衝擊，以及人民的食品安全把關，如果民進黨政府可以花更多點心思，思考如何妥處台灣基層農民難以承受的關稅貿易交換的問題，而不是搞這種虛幻外交之旅，可能更符合人民的期待。