最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜、桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億元以上；另外，從財產申報內容來看，兩人債務欄皆為空白。

根據監察院申報資料，侯友宜去年11月申報，與配偶任美鈴共有3筆土地，分別位於嘉義縣六腳鄉、台北市中正區等地；3筆建物，分別位於台北市中正區、嘉義縣朴子市、新北市新莊區等地。存款4490萬8797元，有價證券總價額408萬9770元，為「110央債甲10」公債，信託財產專戶1萬1502元，3筆保單。

侯友宜的存款與前一次申報的3990萬8374元相比，大約多了500萬元。另外，在信託部分，侯友宜與任美鈴共有9筆土地，分別位於嘉義縣朴子市、新北市新莊區、台北市士林區等地，1筆建物位於嘉義縣朴子市。

張善政去年11月申報內容中，與配偶張琦雅共有5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化做為農地使用，新店的則為自用房屋；存款4357萬3364元；有價證券總價額6665萬6658元，當中包含Google的控股母公司Alphabet Inc.股票等；債券總價額1200萬4641元，包含阿布達比政府債、蘋果公司（Apple Inc.）固定收益債券等；基金受益憑證總價額68萬4597元；信託財產專戶、黃金條塊等總價額952萬6729元；13筆保單；事業投資10萬元。

張善政的存款與前一次申報的3359萬3872元相比，大約多了100萬元，股票總價額則是翻了大約一倍；外界推測，綜合存款、股票及相關財產，身家仍維持在億元以上。信託部分，去年11月申報73筆土地、77筆建物、多筆股票總價額552萬8930元；另外，今年1月再申報3筆土地、1筆建物，均位於新北市永和區。