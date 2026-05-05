快訊

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

總統提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

聽新聞
0:00 / 0:00

最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
新北市長侯友宜（左）、桃園市長張善政（右）。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜（左）、桃園市長張善政（右）。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億元以上；另外，從財產申報內容來看，兩人債務欄皆為空白。

根據監察院申報資料，侯友宜去年11月申報，與配偶任美鈴共有3筆土地，分別位於嘉義縣六腳鄉、台北市中正區等地；3筆建物，分別位於台北市中正區、嘉義縣朴子市、新北市新莊區等地。存款4490萬8797元，有價證券總價額408萬9770元，為「110央債甲10」公債，信託財產專戶1萬1502元，3筆保單。

侯友宜的存款與前一次申報的3990萬8374元相比，大約多了500萬元。另外，在信託部分，侯友宜與任美鈴共有9筆土地，分別位於嘉義縣朴子市、新北市新莊區、台北市士林區等地，1筆建物位於嘉義縣朴子市。

張善政去年11月申報內容中，與配偶張琦雅共有5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化做為農地使用，新店的則為自用房屋；存款4357萬3364元；有價證券總價額6665萬6658元，當中包含Google的控股母公司Alphabet Inc.股票等；債券總價額1200萬4641元，包含阿布達比政府債、蘋果公司（Apple Inc.）固定收益債券等；基金受益憑證總價額68萬4597元；信託財產專戶、黃金條塊等總價額952萬6729元；13筆保單；事業投資10萬元。

張善政的存款與前一次申報的3359萬3872元相比，大約多了100萬元，股票總價額則是翻了大約一倍；外界推測，綜合存款、股票及相關財產，身家仍維持在億元以上。信託部分，去年11月申報73筆土地、77筆建物、多筆股票總價額552萬8930元；另外，今年1月再申報3筆土地、1筆建物，均位於新北市永和區。

桃園 土地 新北 侯友宜 張善政 財產申報 監察院

延伸閱讀

他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

南投草屯15億土地建物無人認領 逾期移轉將充公

馬斯克買推特涉違規 4800萬罰款創SEC同類案新高

南投草屯有15億不動產沒人領 地政所喊話：再拖全充公

相關新聞

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

台北市鼠患議題持續延燒，並淪為2026選戰議題。台北市長蔣萬安今天下午四點將率相關局處首長，親自說明台北市鼠害防治。

【即時短評】非洲奇幻之旅 賴總統遠渡重洋靠抗中形象得利？

儘管一波三折，賴清德總統一償宿願，訪問史瓦帝尼歸來。賴清德出訪，本是單純外交例行公事，卻演變成空中冒險，民進黨政府指控北京施壓飛行沿途國家不放行，讓原訂四月中下旬的出訪受阻，接著請史國派機來台接運賴總

最新財產申報曝 侯友宜、張善政存款都破4000萬且零負債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜、桃園市長張善政都在列，其中侯友宜存款超過4000萬元，比前一次申報增加大約500萬元；張善政存款同樣超過4000萬元，與前一次申報相比，身家同樣維持在億

北市鼠患引爆藍綠大戰 陳水扁經驗分享：解決鼠患用不著市長

台北市「鼠患」連日來引發藍綠政治攻防，曾任台北市長的前總統陳水扁今天表示，「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁強調，當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

民進黨立委王世堅近日受邀赴國立政治大學演講，分享多年來與歷任台北市長互動、攻防的經驗。沒想到他對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，一番言論引發政壇關注，也在網路上

提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，徐闖關不成；台灣高檢署主任檢察官陳宏達表示，檢察總長人事案最根本的疑慮在司法官身分要求與政治保持距離，但「政、檢兩棲化」卻使距離消失，致人民不再把檢

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。