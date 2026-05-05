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吳志中：台以皆面對威權挑戰 盼共同提升防衛韌性

中央社／ 台北5日電

以色列國會跨黨派議員團訪台，外交部政務次長吳志中接見時表示，中東情勢充滿挑戰之際來訪，展現對台堅定支持及重視；台以同樣面對區域威權主義挑戰，期許台灣仿效「大衛對抗巨人歌利亞」精神，提升防衛韌性並深化兩國合作。

外交部上午發布新聞稿指出，吳志中於4日接見及設宴歡迎由以色列前國會議長暨資深議員李威（MickeyLevy，另譯：利維）所率領的「以色列國會跨黨派議員」訪問團一行5人訪台。雙方就中東區域情勢及台以雙邊合作與AI等具發展潛力的高科技議題廣泛交換意見。

吳志中致詞時表示，歡迎訪團在當前充滿挑戰的中東地緣政治環境下仍共同率團訪台，展現對台灣的堅定支持及對台以雙邊關係的高度重視，並再度感謝以色列國會對台灣國際參與的支持。

吳志中說，台灣與以色列同樣面對區域威權主義的威脅與挑戰，期許台灣仿效「大衛對抗巨人歌利亞」精神，提升國家防衛韌性並深化兩國合作，共同對抗威權主義脅迫。

李威則指出，感謝台灣政府邀請訪台，特別感念在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，台灣在第一時間展現對以色列及其人民的真誠支持，令其深為感動，在座訪團成員也紛表由衷謝意。期待藉由這次訪台，進一步推動兩國在AI及高科技等領域的合作，持續深化兩國關係。

國會 以色列 外交部 吳志中

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