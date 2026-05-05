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扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委王世堅赴政大演講，對國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定。圖為兩人昔日在市議會同框。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅赴政大演講，對國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定。圖為兩人昔日在市議會同框。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅近日受邀赴國立政治大學演講，分享多年來與歷任台北市長互動、攻防的經驗。沒想到他對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，一番言論引發政壇關注，也在網路上掀起討論。

王世堅在演講中表示，自己過去對政大抱持部分既定印象，但近年因擔任市議員與蔣萬安互動，觀感已有明顯轉變。他誇讚蔣萬安是政大的高材生，不僅個性開闊，在市政處理上也不受政黨立場拘束，展現一定程度的包容與彈性，甚至笑稱對方「扭轉了他對政大的看法」。

談及蔣萬安施政表現，王世堅回顧指出，對方上任初期，市府團隊中存在不少「太子少保」的人事安排，如同有人在背後「垂簾聽政」，使其施政空間受限、表現相對保守。不過他認為，隨著時間推進，蔣萬安逐漸站穩腳步，雖未見大刀闊斧的建設藍圖，但也未重蹈過去體制內的重大失誤。

此外，王世堅特別提及去年北士科T17、T18土地案，指出蔣萬安果斷要求新光集團解約，並促成NVIDIA（輝達）進駐，對台北市乃至國家發展具有正面意義。他認為，在人工智慧產業競逐的時代，台灣除台積電外，亟需培養新的產業支柱，而此一決策展現蔣市長在關鍵時刻「因勢利導」的判斷力與執行力。

王世堅此番跨黨派發言也在網路上掀起討論。粉專「政客爽」分享相關演講片段後，引發不少網友留言，有人直言「民進黨的良心」、「民進黨內我唯一欣賞的只有堅哥」，也有網友稱讚他「堅哥是個實在立委，有自己的看法，不隨波逐流，真的是位清流」，甚至表示「只有他說的是人話」、「現在綠黨（營）只剩他是『勿忘初衷』的人了」。另有留言以幽默口吻回應，「王世堅副業可以賣誠實豆沙包」、「被扶龍王誇，穩了！」。

王世堅 蔣萬安 民進黨 政大

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