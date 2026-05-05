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檢察總長徐錫祥人事案投票 民眾黨團決議投下不同意票
立法院會今天處理檢察總長被提名人徐錫祥同事意記名投票案，民眾黨團副總召王安祥表示，徐錫祥缺乏二審檢察長相關核心歷練，過去曾經擔任國安局副局長、法務部政務次長等職務，民眾黨團擔心無法在司法與政治有所區隔，因此決定一致投下不同意票。
立法院會今天進行最高檢察署檢察總長人事同意權案記名投票表決，民眾黨團會前舉行記者會說明投票意向。王安祥說，檢察總長非常重要、事涉國家司法公信力，民眾黨團用嚴肅的心情看待，因此決議投下不同意票。
王安祥說，徐錫祥缺乏二審檢察長等核心歷練，曾經擔任國安局副局長、法務部政務次長等職務，「我們擔心如何在司法、政治做出明顯區隔。」
現任檢察總長邢泰釗任期將在5月7日屆滿，賴清德總統先前依據「法院組織法」第66條第2項規定，提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院司法及法制、內政委員會4月8日及9日兩度聯席審查徐錫祥人事同意權案。
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