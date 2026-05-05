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徐錫祥檢察總長人事案今投票 國民黨團決定封殺
賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院今將行使同意權投票。國民黨團總召傅崐萁今天說，如果檢察總長無法辦法獨立行使職權，而是完全聽命於賴總統、完全聽命於執政者，沒有辦法中立討論任何事情，那他們完全沒有期待，國民黨團大會決定全體對徐錫祥投下不同意票。
檢察總長邢泰釗任期即將於5月7日屆滿，賴總統提名現任最高檢主任檢察官、法務部前政務次長徐錫祥接任，並送交立法院審查。立法院4月8日舉行公聽會，多名藍委曾質疑徐錫祥政治中立性。高檢署主任檢察官陳宏達更公開質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，提名有「酬庸」之疑，若擔任檢察總長，能否切斷過去人脈關係，只對法律與證據負責？
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