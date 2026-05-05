徐錫祥檢察總長人事案今投票 國民黨團決定封殺

國民黨主席鄭麗文計畫訪美行，並喊出希望見到美國總統川普。民進黨前立委林濁水臉書表示，鄭麗文認為不要質疑她見不到川普，因為當初黨內也質疑她見不到中我國家主席習近平，但也見到了；但20多年來，國民黨主席幾

2026-05-05 08:35