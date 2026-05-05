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北市鼠患嚴峻？藍議員曝真實狀況 「一現象」恐讓鼠亂延燒全台
北市鼠患引發關注，僅管台北市長蔣萬安重申，北市府處理老鼠防治沒有鬆懈，中央也稱現在疫情並沒有升溫趨勢，不過綠營還是猛攻市府無作為。北市議員楊植斗為市府緩頰，稱再先進城市都有老鼠，「誰敢說自己管區沒老鼠他辭議員負責」，之所以大家會覺得變多，是經過渲染，除了台北更可能燒向整個台灣。
楊植斗指出，沈伯洋所提出「干擾繁殖賀爾蒙」目前仍在試驗，試驗地點在紐約，紐約跟台北市問題誰比較嚴重，大家可以自己比較，正如紐約有老鼠證明再先進城市都有老鼠，不分南北台北市有高雄台南也會有，如果真心覺得該解決問題，中央是也該提供相關指引，「還是哪個綠營首長敢出來說自己的管區沒老鼠，我辭議員負責。」
楊植斗說，之所以大家會覺得老鼠變多，是巴德-邁因霍夫現象告訴我們，當你最近開始注意到老鼠新聞變多，就會突然覺得「怎麼到處都是它？」，楊說，當民進黨拿這題打蔣萬安，在媒體渲染下也會讓其它縣市的民眾特別關心此議題，注意到平常沒發現的老鼠，老鼠之亂將燒向整個台灣。
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