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指鄭麗文想指導川普怎做美國總統 林濁水諷：偉大之怪

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文計畫訪美行，並喊出希望見到美國總統川普。民進黨前立委林濁水臉書表示，鄭麗文認為不要質疑她見不到川普，因為當初黨內也質疑她見不到中我國家主席習近平，但也見到了；但20多年來，國民黨主席幾乎人人見過習近平，鄭麗文這樣的心態就是怪。

林濁水指出，20多年來的國民黨主席，除了要廢「九二共識」的江啟臣和依法卸任副總統吳敦義不得登陸外，哪個國民黨主席沒會過習近平？不只這樣，連小小黨的主席宋楚瑜、郁慕明，甚至很少人知道的統盟紀欣也全都見過，這些主席中見過兩遍三遍的，還都不只一兩個人。

林濁水說，不只這樣，鄭麗文說如果有人覺得美國壓力大，可以把鍋甩給她「我來扛」，只要她出馬，縱使全世界都搞不定的川普都可以擺平，這麼厲害？林反酸，若是這樣的話，關稅、禁晶片習近平氣得七竅生煙都擺不平，看樣子靠她在「鄭川會」出手肯定就沒問題了。

林濁水表示，鄭麗文還要和川普談美國所具備的領導力量，如何在未來幾十年確保東亞的和平穩定，並將和平永續化；換句話說，她得好好指導川普，川普才懂得怎樣做美國總統。鄭麗文又說要「讓第一島鏈變成和平軸心」，但川普才公布國安報告沒多久，其中定位台灣為第一島錬的「戰略樞紐」，她顯然要川普把報告撤回重寫。

林濁水指出，如今有人不知行情，居然誤以「偉大之怪」為草包。林濁水再反諷，無論如何，怪是怪，但絕對不草包，因為不草包，夠英明，但怪得夠勁，所以在鄭麗文領導之下，百年老黨也蛻變成「不草包的怪怪黨」了。

美國 國民黨 林濁水 鄭麗文 川普

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