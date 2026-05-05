聽新聞
0:00 / 0:00

美國零關稅花生叩關 花生農：何時落實產地標示？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府昨針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府昨針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。記者陳雅玲／攝影

美國花生將以零關稅進口台灣，恐衝擊本土農業。雲林縣政府昨天辦座談會，農民、加工業者抱怨，四年來花生進口數量逐年增加，且難分辨國產或進口花生，加工產品也不必標示，政府這麼多年都沒有做好落實產地標示，食品業者一定買便宜花生，衝擊花生種植到加工產業。

雲縣長張麗善指出，台灣花生與美國花生的成本差距實在太大，美國花生一公斤不到五十元，台灣花生因人工、肥料等成本很高，一公斤要一四○至一六○元；若沒有防範機制，會引進更多美國花生。

出席座談會的中華民國落花生產業協會理事長黃伯文說，去年進口花生八四二七公噸，今年截至四月底已進口五三一一公噸，若無關稅、防衛機制屏障，貿易商一定會進口便宜的花生；前理事長丁明貴也說，美國花生若大舉入台，今年第一季花生採收價格恐受衝擊，農民如果因此不種了，脫殼業者也會倒閉。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會堅持使用國產履歷花生，但進口花生恐「直接轉型台灣製」。蕭姓農民批，政府七、八年來都沒有落實產地標示，消費者永遠不知道花生產品來源。

立委丁學忠質疑，政府要犧牲多少農業到現在都還蓋牌，感覺要把農業「團滅」。立委張嘉郡指出，她將在立院提案修法要求落實產地標示，並爭取轉作金提高三倍，才能跟美國花生站在同一起跑點。

美國 農會 中華民國

延伸閱讀

美國花生叩關「生米煮成熟飯」 張麗善：中央還犧牲哪些農產品？

我開放美國花生進口 他嘆總統不能用「台灣花生比較香」帶過…而不說明衝擊

聯合報黑白集／大陸蔬菜與美國花生

侯漢廷爆中央放寬多項農藥殘留標準 張麗善質疑「食品安全也妥協了」

相關新聞

中東衝突8艘台灣船舶滯留荷莫茲海峽 卓榮泰指示協助

中東衝突持續，全球約1600艘船舶滯留荷莫茲海峽，其中包含8艘台灣業者船舶。行政院長卓榮泰4日請交通部透過外交部與外國政府及台灣企業保持聯繫，妥善說明協助方案及期程，務求儘速助船舶恢復正常航行。

網路聲量分析／「仍是超級太陽」藍營同溫層挺韓國瑜聲量 大勝黨中央

國民黨近日為了軍購議題陷入分歧，TPOC台灣議題研究中心指出，國民黨副主席季麟連「開除立法院長韓國瑜黨籍」的言論一出後，藍營同溫層的社群平台上提及韓國瑜的貼文數達1013篇，國民黨主席鄭麗文的社群平台

為美農產開綠燈？農藥殘留放寬 民代：出賣食安

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷在臉書指出，除了馬鈴薯，還有涉及一七四項農藥標準的重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，衝擊食品

美國零關稅花生叩關 花生農：何時落實產地標示？

美國花生將以零關稅進口台灣，恐衝擊本土農業。雲林縣政府昨天辦座談會，農民、加工業者抱怨，四年來花生進口數量逐年增加，且難分辨國產或進口花生，加工產品也不必標示，政府這麼多年都沒有做好落實產地標示，食品

赴中教大演講 沈伯洋：認知作戰就是要引起仇恨最終併吞台灣

民進黨立委沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講，聚焦「AI與資訊戰」，沈伯洋表示，認知作戰就是要引起仇恨，最終目的就是把台灣併吞；現場開放民眾提問，被問到哪個立法對台灣是危機？沈伯洋說，對方要廢掉反滲透法

萬物皆可簽！ 阿扁見面會驚見「結婚證書、退伍令」 連脆上迷因圖也現身

前總統陳水扁近年來積極經營Threads，時常與網友互動，被網友封為「海巡王」，成功擄獲大批年輕粉絲的心。他先前舉辦「阿扁也想見到你」粉絲補簽會，現場人潮爆滿。陳水扁今（4）日發文分享感動心情，直呼粉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。