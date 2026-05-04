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赴中教大演講 沈伯洋：認知作戰就是要引起仇恨最終併吞台灣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨立委沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講，聚焦「AI與資訊戰」。記者余采瀅／攝影
民進黨立委沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講，聚焦「AI與資訊戰」。記者余采瀅／攝影

民進黨立委沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講，聚焦「AI與資訊戰」，沈伯洋表示，認知作戰就是要引起仇恨，最終目的就是把台灣併吞；現場開放民眾提問，被問到哪個立法對台灣是危機？沈伯洋說，對方要廢掉反滲透法，這絕對是重中之重，如果要簽兩岸和平協議，對台灣絕對是立即危機。

沈伯洋今晚赴台中教育大學演講，談「AI與資訊戰、中國認知操弄的擴張」，吸引百位學生、民眾到場。沈伯洋先解釋認知作戰，他說，認知作戰中有「戰」，就要用戰爭架構去看，且在國與國之間，認知作戰要有發動者、管道、內容及被害者，四者缺一不可。

沈伯洋表示，對中國來說，要發動認知作戰，長期目標就是要併吞台灣，併吞又分為非武力與武力，非武力就是與台灣簽協議。而發動認知作戰目的只有一個「就是引起仇恨」，引起仇恨了後續才好操作，民眾不相信民主，也不相信現行解決方案，所以要如何化解仇恨相當重要。

沈伯洋也說，很多人講中國干預選舉，這句話其實不精確，選舉對中國來說不是結果，但是中國很有耐心，每次選舉可以一步步滲透與影響台灣，透過每次選舉，不斷測試中國對台灣的影響有無效果，最終目的就是把台灣併吞。

沈伯洋提到，目前國際形勢對台灣是有利的，但他最擔心中國近年起開始在國際帶風向，釋出「台海問題很複雜，不要隨便亂站邊」，只要一次影響一群各國的年輕人，這場戰役久了恐怕會改變情勢，所以我們要重視這個問題。

沈伯洋強調，APP定位可以取得很多資訊，除了宣導民眾不要隨便開定位，當一家公司取得台灣人的個資到一定數量，建議應該用法律將該家公司納入管制範圍，否則就應該退出市場。

聽眾提問賴清德出訪史瓦帝尼，但當地人民地方似乎對台灣有仇恨？沈伯洋說，中國對於台灣的邦交國家著力都很深，除了滲透外交人員之外，也會在地方認知作戰。不過，邦交國對於台灣至關重要，很多國際組織都是靠邦交國，如果帶動地方經濟，對方反而容易見縫插針，但是台灣的醫療很厲害，可以提升醫療制度，讓當地人感受到，深耕對方不容易著力的領域，包括醫療、科技、教育都要持續做。

另有聽眾在網路發聲認知作戰，但遭受很多攻擊與恐嚇。沈伯洋說，網路作戰非常需要心理健康，不管機器人或是酸民攻擊，精神上都是很難忍受的事情，第一要多休息，第二戰友相當重要，不要孤軍作戰。

民進黨 沈伯洋 兩岸

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