接見自民黨青年局長 副總統：台日合作應對國際變局

副總統蕭美琴今天接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」時表示，台日在不斷變動環境中已建立緊密合作關係，面對全球地緣政治與經濟變局，雙方的深厚情誼是彼此應對挑戰的重要基礎，盼持續深化合作，展現兩國堅實的情誼。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時，首先歡迎日本自民黨青年局局長平沼正二郎，率領青年局的議員及日本青年會議所代表團訪台。

副總統表示，自總統賴清德上任以來，平沼正二郎已多次來訪，是互動最為頻繁的國際友人之一，充分展現台日跨世代的深厚情誼，以及雙方在各領域持續深化合作的堅實基礎。

副總統指出，台日在許多領域皆有緊密的協調與合作，特別是在面對地震、風災等天然災害時，雙方屢次相互支援，展現患難見真情的情誼，非常難能可貴。她提到，現今的國際情勢，包含地緣政治、能源、全球經濟等環境也持續不斷變動，台日深厚情誼也成為雙方共同應對的重要基礎。

副總統說，大概在30年前首次與日本自民黨青年局訪團會面，很高興見到新世代日本議員持續關注台灣，並透過行動經常訪台，儘管經歷數十年的國際情勢轉變，透過雙方持續不斷交流，雙方合作也越來越緊密。