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印度跨黨派政黨領袖團訪台 深化對台情誼

中央社／ 台北4日電

印度「跨黨派政黨領袖團」訪台，在台期間將拜會政府相關單位，期盼增進對台灣在民主人權、經貿科技、教育文化等領域發展現況的瞭解，深化對台友好情誼。

外交部晚間發布新聞稿指出，印度「跨黨派政黨領袖團」於4日至9日應邀訪台，成員包括印度主要政黨「印度人民黨」（BJP）、「印度民族人民黨」（NPP）、「印度國大黨」（INC）及「印度濕婆軍黨（烏達夫派）」（Shiv Sena UBT）新生代政治領袖，外交部表達竭誠歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將拜會政府相關單位，另安排相關參訪活動，期盼訪賓增進對台灣在民主人權、經貿科技、教育文化等領域發展現況的瞭解，深化對台友好情誼。

外交部表示，印度是台灣在印太區域重要理念相近友台國家，外交部將在「總合外交」政策下持續拓展與印度各領域交流，穩健提升雙邊關係，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮發展做出貢獻。

印度 印太 外交部

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