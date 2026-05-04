聽新聞
0:00 / 0:00
印度跨黨派政黨領袖團訪台 深化對台情誼
印度「跨黨派政黨領袖團」訪台，在台期間將拜會政府相關單位，期盼增進對台灣在民主人權、經貿科技、教育文化等領域發展現況的瞭解，深化對台友好情誼。
外交部晚間發布新聞稿指出，印度「跨黨派政黨領袖團」於4日至9日應邀訪台，成員包括印度主要政黨「印度人民黨」（BJP）、「印度民族人民黨」（NPP）、「印度國大黨」（INC）及「印度濕婆軍黨（烏達夫派）」（Shiv Sena UBT）新生代政治領袖，外交部表達竭誠歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將拜會政府相關單位，另安排相關參訪活動，期盼訪賓增進對台灣在民主人權、經貿科技、教育文化等領域發展現況的瞭解，深化對台友好情誼。
外交部表示，印度是台灣在印太區域重要理念相近友台國家，外交部將在「總合外交」政策下持續拓展與印度各領域交流，穩健提升雙邊關係，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮發展做出貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。