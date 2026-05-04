印度跨黨派政黨領袖團訪台 深化對台情誼

民進黨立委沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講，聚焦「AI與資訊戰」，沈伯洋表示，認知作戰就是要引起仇恨，最終目的就是把台灣併吞；現場開放民眾提問，被問到哪個立法對台灣是危機？沈伯洋說，對方要廢掉反滲透法

2026-05-04 21:21