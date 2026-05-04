中東衝突8艘台灣船舶滯留荷莫茲海峽 卓榮泰指示協助

中東衝突持續，全球約1600艘船舶滯留荷莫茲海峽，其中包含8艘台灣業者船舶。行政院長卓榮泰4日請交通部透過外交部與外國政府及台灣企業保持聯繫，妥善說明協助方案及期程，務求儘速助船舶恢復正常航行。

卓榮泰今天主持「因應中東衝突民生安定專案會議」，除了談及船舶航行問題，也盤點重要原物料供應情況。

卓榮泰指出，中油「新三輕」目前停爐檢修，預計5月23日恢復供應，檢修期間請經濟部持續掌握期程並密切觀察市場需求變化，強化與業者間溝通協調機制，包括與台塑化保持密切聯繫，以利必要時提供支援，確保整體供應穩定。

卓榮泰說，瀝青庫存約6.1萬噸，依國內每月需求約1.9萬噸估算，可足量供應至7月底；塑膠袋部分，政府也持續協助業者取得所需原料與庫存。

卓榮泰續指，目前肥料、飼料玉米及塑膠等重要民生與產業物資供應情形穩定，政府將持續掌握原物料供需狀況，並視市場變化適時調整供應與調度措施，以確保農業生產及民生需求無虞。

針對交通運輸，卓榮泰說，「計程車油價折讓措施」預計5月20日上路，並簡化流程、務求運作順暢；另針對公路客運、國內船舶及國內航空，將維持運價凍漲3個月並由政府補貼價差，以穩定運輸價格。請交通部在實施前加強宣導並如期完成整備，協助業者減輕負擔。

卓榮泰指出，政府已透過吸收部分能源成本穩定油價，中油截至5月3日已吸收汽、柴油成本約132億元，以降低國際油價波動對國內民生影響；另請法務部持續強化查察聯合壟斷及不法行為，及早主動處理疑似不法行為，並即時澄清與查處不實訊息，以維護市場秩序。