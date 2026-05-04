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影／王鴻薇批綠自導自演「造鼠」計畫 沈伯洋反批：不需對市民貼標籤

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
民進黨立委沈伯洋今晚赴台中教育大學演說，針對網路瘋傳北市街頭老鼠影片，他受訪表示，市民通報都是好意，不需要貼標籤。記者余采瀅／攝影
民進黨立委沈伯洋今晚赴台中教育大學演說，針對網路瘋傳北市街頭老鼠影片，他受訪表示，市民通報都是好意，不需要貼標籤。記者余采瀅／攝影

近日網路瘋傳台北市街頭有老鼠影片，台北是否有鼠患引發討論，國民黨立委王鴻薇今發文質疑，這是民進黨自導自演的「造鼠」計畫，引發爭議。對此，民進黨立委沈伯洋今晚在台中受訪時說，這對市民非常不公平，「市民都是好意，不需要貼標籤」。

沈伯洋今晚受邀到台中教育大學演講。演講前，媒體詢問「對王鴻薇指台北市老鼠事件是民進黨自導自演的「造鼠」計畫的看法。沈伯洋說，身為台北市民，市民看到有老鼠跡象回報，希望能夠處理，若是這樣卻被造謠，說是「造鼠」等計畫，這對市民非常不公平。

沈伯洋指出，現在有很多熱心市民回報，無非都是希望能夠讓系統更為健全，這樣台北市政府在做決策時，知道哪裡是熱點、哪裡有異常值、哪裡都沒有通報，無論在處理垃圾、廚餘等更為準確，「我想市民都是好意，不需要貼標籤」。

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