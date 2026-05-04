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萬物皆可簽！ 阿扁見面會驚見「結婚證書、退伍令」 連脆上迷因圖也現身

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統陳水扁（中）舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。聯合報系資料照
前總統陳水扁（中）舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。聯合報系資料照

前總統陳水扁近年來積極經營Threads，時常與網友互動，被網友封為「海巡王」，成功擄獲大批年輕粉絲的心。他先前舉辦「阿扁也想見到你」粉絲補簽會，現場人潮爆滿。陳水扁今（4）日發文分享感動心情，直呼粉絲的熱情讓他「簽到手抖也不覺得累」。

陳水扁發文透露，原先還擔心簽名會會不會淪為「萬人響應，一人到場」的窘境，沒想到粉絲遠從全國各地趕來，甚至有人早上10點就來排隊，平均等待時間將近3小時。現場粉絲年齡層橫跨3歲到90歲，除了有家長抱著小孩、推著輪椅參與外，最讓他驚訝的是，現場「一半以上都是年輕朋友」。

除了常見的扁帽系列產品、競選旗幟、紀念酒與阿扁公仔外，粉絲們帶來的簽名物品更是五花八門。陳水扁笑稱，現場簽了結婚證書、退伍令、市長獎獎狀、殘障手冊、紙鈔、棒球，甚至還有人當場列印Threads上的「迷因梗圖」來給他簽。面對不好簽的物品，他甚至發揮創意，在公仔額頭簽上「扁」字，或在扁帽標籤擠上「水扁」。

這場盛會不僅吸引一般民眾，綠營政要也共襄盛舉。陳水扁特別向民進黨立委王義川致歉，表示「不好意思讓川哥委員排隊3個小時」；同時也感謝立委邱議瑩、黃捷特地前來獻花，以及高雄市議長康裕成拿著阿扁公仔來要簽名。

陳水扁感性表示，這場盛會的起因，其實是今年3月有一對年輕夫妻在Threads上許願，希望能在他見證下於結婚證書補簽名，才促成了這次的活動。他由衷感謝所有熱心參與的粉絲與辛苦的志工，直言看到大家的支持，即使手抖也完全不覺得疲累。

陳水扁 Threads 結婚 退伍

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