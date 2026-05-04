卓揆要「護理師考題別出太難」趙少康：畫錯重點讓人搖頭

護理人力流失，行政院長卓榮泰日前出席活動表示已拜託考試院「題目不要出太難」。中廣前董事長趙少康批評，卓榮泰根本劃錯重點，奉勸卓揆，很多事情不懂，就不要一直開口。

趙少康指出，卓榮泰身為中華民國行政院長，前面才說要逐顆檢查馬鈴薯，讓大家傻眼，現在又說護理師不夠是因為考試太難，甚至還拜託考試院題目不要出太難，有這樣的行政院長，真的讓人搖頭。

「笨蛋，問題不在考試難不難，而是為什麼考上了不想做。」趙少康批評，數據早就擺在那裡，全台大約有30.8萬人通過護理師考試，但真正執業的只有18萬。面對這麼明確的事實，卻把問題歸因在「考試太難」，不只是離題，是完全搞錯重點。

趙少康說，為什麼這麼多人考上卻不願意做？答案很清楚，護病比過高、工時過長、壓力過大、薪資又不成比例。結果政府不去改善工作環境、不願意調整制度、不肯面對薪資問題，反而由行政院長出來講這種外行話，難怪第一線醫護直接炸鍋。

趙少康指出，護理師是高度專業的工作，不是隨便誰都能做。難道未來要降低標準，變成阿貓阿狗都可以來當嗎？這不只是對現有護理師的羞辱，更是把病人的安全不當一回事。真走到那一步，未來大家看病是不是都要提心吊膽，醫療品質誰來負責？

趙少康說，上次總統大選他和侯友宜就把這問題納入政見。關鍵不是補人頭，而是讓人留得住、做得久。讓護病比回到合理範圍，讓薪資與付出相符。國民黨主張由衛福部每個月直接匯給18萬元執業護理師每人至少1萬元津貼，並減少不必要的行政負擔，讓護理師回到專業本位，這才是真正的解方。

趙少康說，「重賞之下必有勇夫」。現在還願意投入護理工作的，多半都有使命感，但制度不能只靠熱情撐。合理薪資、正常工時、基本尊重，如果連這些都做不到，還談什麼解決人力不足？

他說，護理師短缺不是新問題，更不是考試太難的問題。民進黨政府如果還是只會口號治國、不解決問題，最後苦的永遠是第一線基層。