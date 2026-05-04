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NCC委員任期將屆卓揆未提新人選 洪孟楷轟：默認可有可無？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷指出，仍未見行政院長卓榮泰依法提名新人選，這不是政治僵局，而是卓揆帶頭違法。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷指出，仍未見行政院長卓榮泰依法提名新人選，這不是政治僵局，而是卓揆帶頭違法。圖／取自洪孟楷臉書

國家通訊傳播委員會（NCC）僅存的3名現任委員任期將於7月底屆滿，國民黨立委洪孟楷指出，仍未見行政院長卓榮泰依法提名新人選，這不是政治僵局，而是卓揆帶頭違法；如此失職怠惰是行政院也認為NCC可有可無？還是藉此變相癱瘓NCC，幫哪個媒體大亨開脫？

行政院多個獨立機關人事案陷入僵局，目前僅存的代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠等3人任期將在7月底屆滿，依法行政院應在NCC委員任期屆滿3個月前，也就是4月底要提出，但目前仍不見相關消息。

洪孟楷指出，本屆NCC有3位委員任期即將在7月31日到期，依「通傳法」第四條明訂，行政院長「應」在任期前3個月提名，送交立法院審查。因此期限就是4月30日，但非常遺憾，直到上個月最後一天上班日都未見名單，沒有提名人選的行政院，已經公然違法。

洪孟楷批評，任何一個法學常識者，甚至法律系大一生都能清楚明白指出，當法律寫「應」提名，就不能只是「看心情提」，因為這不是選擇題，是義務題。而無論是出缺三3個月內補提名，或是任期到前3個月提名，都是明文規定期限，拖過期限，就是違法。

洪孟楷表示，行政院也不能拿「立法院可能不同意」當藉口；法律早就預設，就算被否決，還是要再提名；提名是行政院責任，不是看立法院臉色決定要不要做。再者，從過去到現在一直強調，只要人選合乎專業、中立、不偏頗，當然讓其任命；目前中選會主委及相關委員就是最好實例，獲得立院112位委員通過任命。因此，行政還要怠惰？別賴給政治僵局。

洪孟楷質疑，還是行政院自己也認定NCC可有可無？不要再放幼稚的謊言，說iPhone可能無法上市、Switch可能買不到。真有任何影響，也是行政院長違法失職，沒有提名、何來審查？行政院要帶頭違法，不是政治僵局，是行政違法。透過「不提名」變相癱瘓獨立機關，通訊、監理出現空窗，就問行政院，到底在幫哪個媒體大亨開脫？

行政院曾在2025年7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委，於同年11月7月被立法院會藍白黨團聯手投票否決，行政院之後就未再提出任何NCC委員提名名單送立法院審查。

國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片

立法院 國民黨 行政院 洪孟楷 卓揆 NCC

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