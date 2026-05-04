18歲公民權靠修法可行？游盈隆評：唯一做法是修憲

朝野再戰18歲公民權，立法院內政委員會預計7日逐條審查選罷法修法，直接將選舉權從20歲下修至18歲，但內政部及部分綠委憂心恐有違憲疑慮。新任中選會主委游盈隆接受媒體專訪時表態，「憲法」明文規定人民選舉權為20歲，若要降低門檻到18歲，唯一做法就是修憲。

游盈隆在今日刊出的「中國時報」專訪中提及，我國法律不能違背「憲法」，命令則不能違背法律，「憲法」是根本大法，且明文規定人民選舉權是20歲，「你要降低門檻到18歲，那只有一個做法，就是去修憲，這就是Rule of Law（法治）」。

儘管修憲門檻相當高，會不會建議藍綠白三黨乾脆直接修憲？游盈隆則不評論，但他說，中華民國、台灣是法治國家，並非人治國家，法律制定若違背「憲法」則無效，也許憲法法庭未來還會恢復運作，屆時若有人去提出訴訟，「那肯定就是違憲」。

至於若立院直接透過修法將公民權調降至18歲，中選會是否會提出釋憲？游盈隆未鬆口，只針對已發生的事情表達意見，「我個人認為，憲政主義的國家應遵守憲政體制」。