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賴總統曾允「不會干預中選會」 游盈隆：我絕不參與政黨活動

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會新任主委游盈隆。(本報資料照片)
中選會新任主委游盈隆。(本報資料照片)

中選會曾遭在野質疑中立性，新任中選會主委游盈隆在媒體專訪透露，賴總統提名時曾說，「你接下這個職務，我也不會去干預」，他認為，「總統都這樣說了，我的行事作風，請大家放一萬個心」。他也說，「我絕對不會參與任何政黨的活動」，會與三個政黨保持等距，也會主動與三黨團溝通。

被問到如何做到行政中立時，游盈隆在「中國時報」專訪中提及，「中選會都依法行政，不偏袒任何一個政黨，不跟任何一個特定政黨一鼻孔出氣」。他說，以前中選會委員清一色民進黨提名，形成「完全執政」局面，但這一屆是跨黨派組成，中選會作為獨立機關沒有理由去偏袒任何一個政黨。「組織法規定得很清楚，不能參與政黨的活動」。

游盈隆說，「我絕對不會參與任何政黨的活動」。今年正好總統直選30周年，台灣也經歷過3次政黨輪替，政黨競爭已無法用「激烈」形容，就是「惡鬥」，所以中選會真的很難做。未來面對這樣環境，對於重要議題，他會主動與立院3黨溝通。

他也透露，去年11月底賴找他進總統府，告知要提名他為中選會主委時講了一句話，「你接下這個職務，發揮專業覺得應該怎麼做就去做，我不會干預。」游表示，總統講這句話非常有誠意，大家可以放一萬個心。「相信我，我的一生是可以被檢驗的」。

游盈隆也表示，目前行政院補提名沈淑妃、蔡維哲、黃謀信等3人擔任中選會委員，都有法政背景；他指出，立法院考量中選會委員應該是以專業背景為主，不要放這麼多的政治因素，盼盡速完成審查，使中選會運作更為順暢。

民進黨 賴清德 中選會 游盈隆

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