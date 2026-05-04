轟綠委昔批ATA今卻吹捧賴總統 陳以信：欠馬英九一個道歉

外交部及眾多民進黨立委對賴清德總統此次出訪大力讚揚，並指是以「ATA模式」（祕密抵達後宣布）。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，前總統馬英九時採取過，當時卻遭民進黨立委攻擊，這些人都欠馬一個道歉，但恐怕他們早得了「政治失憶症」，其實這就是雙標。

賴總統出訪史瓦帝尼，外交部稱是以國際間常見的ATA訪問，並舉4位美國總統作案例。民進黨立委林俊憲指出，賴清德總統成功突破中共外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家；民進黨立委王定宇說，由華航改裝的史王專機，成了台灣外交突破，見證台史友誼的專機。

陳以信認為，賴總統出訪史瓦帝尼是好事，為台灣拚外交都值得支持，但是看到現在綠營人士大力吹捧ATA模式，還舉美國前總統拜登、歐巴馬過往做法為例，其實根本不用舉那麼遠的例，舉最近的例就是台灣自己，馬英九於2015年3月24日一早低調前往新加坡弔唁新加坡前總裡李光耀。

陳以信說明，當時他是總統府發言人，而團隊顧慮到新加坡可能遭到對岸抗議，所以我方採取的就是ATA模式；當天上午馬英九專機已經出發，而他也開始接到媒體記者查證電話，但他們判斷在馬英九抵達新加坡之前不便對外證實，一方面是尊重新加坡，另一方面也是不願在進入官邸之前發生任何變數，直到確認馬英九已進入官邸完成家祭，他們才在台北對外證實此次秘密出訪。

陳以信表示，團隊都珍惜星國善意，但當時這避免傷害台星關係的低調做法，卻惹來民進黨大力批評，一群民進黨立委批是軟骨症，偷偷摸摸見不得人，現在看來真是現世報，這些現在忙著為ATA辯護的民進黨立委，其實都是雙重標準、今是昨非；這些民進黨立委都欠當年馬英九一個道歉，但這些人現在一定都得「政治失憶症」，過去說過的話都故意忘光光了。