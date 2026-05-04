澎湖縣長陳光復跌倒重傷逾2個半月 聽到女兒辭掉日本工作血壓飆高

澎湖縣長陳光復今年大年初一跌落樓梯重傷，目前仍在高雄榮總加護病房，他的家人今早透過陳光復官方臉書分享動態，旅居日本多年的大女兒，昨天在爸爸的耳邊說她把在日本公務機關的穩定工作辭掉了，只見到光復縣長的血壓直飆160，把醫護人員嚇了一大跳」，反應劇烈讓家人感到振奮。

陳光復臉書說，「在高雄榮總的縣長，三月中旬就能睜開眼睛，目光可以隨著聲音移動，在醫師的指導下，家人也配合做起各種復健訓練，希望能夠透過縣長的眼神，知曉他恢復的狀況。」

「因為縣長只有一眼正常，在復健訓練過程中，就頻頻發生「瞪人」的現象，讓醫護人員一時之間，不知道該動？還是不該動？紛紛向縣長的牽手吳淑瑾反應，吳淑瑾只能解釋，其實那是他很專心在看人」。

陳光復家人回憶，「縣長年幼時被野雞啄傷，造成一眼失明的殘疾，然而這個創傷並沒有影響他，家庭與信仰造就了他既開朗又堅強的性格，讓他成為同儕中的領導者，從發願要當一個傳教士，到經歷美麗島事件後，一頭栽進了政治圈，一心為台灣民主運動打拚。」

26歲陳光復參選高雄市議員，想要一鳴驚人，於是學起當年以色列國防部長戴陽，一眼失明戴眼罩的形象，經常是國際新聞頭條，於是縣長也戴起眼罩，四處拜票與演講，成功吸引了大家的目光。當時，獨眼龍陳光復也被傳播開來」

貼文還曝光一張陳光復帶著眼罩的競選照，「第一次和縣長接觸的人，許多都不知曉他一眼失明，直到他談笑風聲，揚言要把一隻義眼摘下時，才赫然發現我們的縣長真的是個獨眼龍。」

家人說，縣長的「一目了然」，全憑用心，雖然此刻他身體正在進行沒有假日、沒有休息的復健之路，但他那隻「有神」的眼睛，依然心繫著每一位鄉親的託付，請大家放心，縣長正在努力準備以更銳利的眼光，繼續守護澎湖，讓我們一起為他加油，期待那個愛說笑、有溫度的縣長早日回歸。