卓榮泰又失言！拜託考試院護理師考試簡單點 護師界批「幹話」

護理人力流失，行政院長卓榮泰2日出席南丁格爾獎頒獎典禮表示已拜託考試院「題目不要出太難」，考古題也沒關係。卓的說法引發護理界不滿，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳批卓不直面缺工問題，反要降低試題難度，恐危及醫療品質，「這不是在侮辱人」？

行政院長卓榮泰日前拋出，「拜託考試院出題不要太難」的說法，引發護理界反彈。陳玉鳳氣得開直播開嗆，卓根本在講「幹話、垃圾話」。

陳玉鳳說，卓榮泰稱已向考試院院長建議「題目不要太難、盡量考考古題、考簡單一點」，當下讓在場者「整個傻眼」，甚至有理事說「乾脆不要考試好了」。

「你講降低考試難度，這不會解決我們缺人的問題，只會降低醫療品質」，陳玉鳳說，目前問題是護理人員低薪，不是考試難易度問題。護理有別於一般工作，本來就需要專業才能照顧病人，「我們照顧的是病人生命，如果專業能力被降低，最後承擔風險的是病人」。

她表示，護師問題不是考試太難，是環境太差。結果政府不改善環境、不加薪，護病比又高、勞動條件又差。護理人員薪水從2000年到2025年下降了18%，「為什麼不直接針對問題解決，反而講這些幹話垃圾話」？

陳玉鳳暴氣地說，卓提到台灣講究「韌性」，呼應之前亞東醫院院長講的醫療韌性，但請問，為了醫療韌性，就要犧牲我們？要犧牲病人安全嗎？明著說多重視南丁格爾精神，暗地卻諷刺，如果你真的認為護理是專業，為什麼會覺得國家考試可以放水、可以降低品質，只考簡單的。「請問你到底是在瞧不起誰？你這樣講話，不是侮辱人那是是什麼」？