台灣蟬聯美國投資高峰會最大團 美次長讚建廠執行力

「選擇美國投資高峰會」台灣團規模再度蟬聯各國之冠，率團赴美與會的經濟部長龔明鑫今天表示，這次有113家台灣廠商參與，總代表人數達207人，創下新高。美國商務部次長則說，台灣建立了可靠的供應鏈，其聲譽在於執行力。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit）今天至6日於鄰近華府的馬里蘭州登場，駐美代表處中午舉行台灣代表團歡迎酒會，由駐美代表俞大㵢主持，龔明鑫、國發會主委葉俊顯及美國商務部國際貿易次長金密特（WilliamKimmitt）、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等人出席。

美台於1月簽署投資合作備忘錄，金密特今天在酒會致詞表示，這不僅是一項貿易協議，更重塑雙方的戰略與經濟夥伴關係，其基礎在於信任及共同實力。

「台灣知道如何建造」，金密特指出，台灣已建立全球最先進的半導體生態系，也建立了精密且可靠的供應鏈，其聲譽在於執行力，不僅是宣布計畫，而是交付實質成果，「這正是這份協議如此重要的原因」。

根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

另外，龔明鑫於酒會前接受媒體聯訪表示，今年台灣再度成為「選擇美國投資高峰會」最大團，這次共有113家廠商，總代表人數為207人，首次超過200人，創下新高，顯示台灣企業對美國投資的意願非常高。

他表示，台灣政府除了率團考察美國投資環境，也要與美方建立機制，協助台灣廠商順利落地美國。這次到華府之前，他先率團到亞利桑那州訪問，並與當地州政府及鳳凰城市政府達成共識，台灣將在當地設立貿易和投資服務中心，與州政府、市政府成立單一聯繫窗口，協助有意赴當地投資的台灣廠商。

龔明鑫透露，團員之一的台灣電機電子工業同業公會，主要希望利用這次機會考察亞利桑那州，尋找適合形成產業聚落的地點。在鳳凰城期間，他也拜會台積電亞利桑那州廠，目前建廠速度非常快，有些供應鏈已開始建立。

隨團的國發會主委葉俊顯表示，國發基金將提供有意赴美投資的台灣企業融資保證，預計5月底開放廠商申請，目前第一期大約規劃500億美元額度，由國發基金協同台灣的金融機構提供，若使用額度超過80%，將自動開啟下一期。

此外，媒體問及，美國聯邦最高法院裁定總統川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，對台美對等貿易協定的影響，龔明鑫回應表示，台灣持續和美國商務部保持聯絡，跟美國貿易代表署（USTR）也有很好的聯繫管道，大家都有共識，「希望已經談好的成果可持續維持」。

龔明鑫指出，這次赴美參加「選擇美國投資高峰會」主要針對投資方面的議題，除了參加投資高峰會，也預計拜會商務部等單位，希望能建立政府對政府間的機制，協助台灣中小企業或大企業的供應鏈赴美投資。

他並強調，避免雙重課稅對台灣廠商赴美投資的重要。美國聯邦眾議院已通過「美台快速雙重稅收減免法案」，尚待參議院排案，他這次訪問華府期間預計拜會美國財政部和聯邦參議員，希望「盡快把這個案子排上去」。

「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場的聯繫。每屆高峰會匯聚美國聯邦政府高階官員、州與地方經濟發展機構、產業領袖及企業高層，共同探討美國投資環境、產業趨勢及商機。