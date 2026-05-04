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鄭麗文澄清「推心置腹」說

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文（右）昨出席台北市議員侯漢廷新書發表會時，主動與民眾黨前主席柯文哲（左）握手。記者曾原信／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）昨出席台北市議員侯漢廷新書發表會時，主動與民眾黨前主席柯文哲（左）握手。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文日前受訪時被問及，是否與民眾黨前主席柯文哲也推心置腹時，她說「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，引發聯想。鄭麗文昨強調，因與柯文哲無私交，擔心說了會很奇怪，要藉此澄清。

鄭麗文昨天出席台北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會，與柯文哲、國民黨前主席洪秀柱新黨主席吳成典、立委羅智強等人同台。

因與柯文哲同框，鄭麗文致詞時主動提起日前受訪，被問到是否跟柯文哲也「推心置腹」時稱「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，是被媒體做文章，可能讓柯感覺「躺著也中槍」。

她說，因為與柯文哲無私交，所以才不敢說「推心置腹」，擔心說了會很奇怪，台灣媒體見縫插針、無限上綱，各自擴大解讀，希望製造她與柯之間莫須有的矛盾與隔閡，呼籲不要再把精力浪費在沒有意義的事上。

柯文哲昨在一旁面無表情，未予回應；柯僅表示侯漢廷問政犀利、態度謙和有禮，好幾次邀侯加入民眾黨，都被拒絕，但會繼續邀請。

鄭麗文表示，她參選黨主席以來、到北京訪問，以及接下來六月即將到美國訪問，國際友人、媒體、官員、智庫學界都非常好奇她說「中國人」這件事。

她說，「Chinese」這個名詞，從來不是狹隘的現代主權國家的概念而已，中華文明的崛起，或是國父孫中山所說的振興中華，從來不代表中華文明振興時就會對其他文明造成威脅。

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