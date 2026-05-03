聽新聞
0:00 / 0:00

行政院：中國打壓全球數位人權大會 要讓國際社會無視台灣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
美國媒體報導，原定在尚比亞舉行的數位人權大會因中國打壓取消。行政院人權及轉型正義處3日表示，中國打壓無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，而這種行為也正是「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。 兩岸示意圖。圖／AI生成
美國媒體報導，原定在尚比亞舉行的數位人權大會因中國打壓取消。行政院人權及轉型正義處3日表示，中國打壓無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，而這種行為也正是「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。 兩岸示意圖。圖／AI生成

美國媒體報導，原定在尚比亞舉行的數位人權大會因中國打壓取消。行政院人權及轉型正義處3日表示，中國打壓無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，而這種行為也正是「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。

行政院人權處表示，全球數位人權大會作為國際間關注數位人權議題的重要交流平台，今年原規劃議程包括數位主權與韌性網路、數位安全、人工智慧治理與監管、假訊息、網路監控、LGBTIQ+與原住民族等少數群體保障等議題。

人權處說，面對中國打壓，主辦單位「即刻連線」（Access Now）1日已經譴責中國這種干預國際公民社會討論空間的行為，也呼籲各國數位人權社群夥伴團結並持續在相關議題攜手合作。

人權處表示，中國打壓各國公私部門夥伴參與此次活動，無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，也意在迫使各國人權行動者對威權國家對人民的監控與壓迫噤聲，而此種行為，正是數位環境下公民自由集結形成「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。

對於此次事件，人權處認為，這不僅讓台灣民間夥伴失去一次與國際社群就數位人權議題進行深度交流的機會，也彰顯台灣於數位發展議題上，更應與國際公民社會一齊鞏固數位及民主韌性的防線，捍衛自由、民主、法治與人權價值。

人權處表示，面對因數位發展對政府治理及人權保障帶來的各種挑戰，政府將優先關注數位應用對各種處境不利群體可能造成的威脅；並持續透過與各國相關政府部門與國內外非政府組織的合作交流、強化利害關係人參與等方式，對抗數位環境在個人資訊與隱私保護、言論自由、平等與不歧視、數位性別暴力等不同面向的人權危害，在促進科技創新的同時，確保基本人權的保障。

美國 人工智慧 行政院

延伸閱讀

曬抵達照報平安！賴總統突出訪史瓦帝尼 政院：台灣人有權利走向世界

大陸「春季外交」熱度持續 大陸外交部：烏茲別克總理將訪華兩天

賴總統出訪史瓦帝尼 外交部斥中國荒謬評論

中東戰爭衝擊經濟 學者：東南亞對美信任降、強化美中不選邊

相關新聞

傳賴政府為2028大選先買核燃料棒 葉元之轟：先跟在野黨道歉

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度，傳賴政府將接洽原廠買核燃料棒，拚2028大選前到貨。國民黨立委葉元之表示，根本選舉考量，對比民進黨過去反核，現在要買燃料棒就是要積極重啟核電，那是不是

行政院：中國打壓全球數位人權大會 要讓國際社會無視台灣

美國媒體報導，原定在尚比亞舉行的數位人權大會因中國打壓取消。行政院人權及轉型正義處3日表示，中國打壓無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，而這種行為也正是「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。

內政部：徐春鶯負責社團理監事逾期未改選 將依法處分

陸配徐春鶯因涉及反滲透法遭起訴，其負責的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟被查出會務未依法進行。內政部今天表示，中華兩岸婚姻家庭服...

陳水扁脆海巡成迷因天王 8旬鐵粉與大學生同框追星

陳水扁前總統近期活躍網路社群化身「迷因之王」，在Threads瘋狂海巡回應網友提問，他今天在新興區民主路26號Loi了咖啡，舉辦「阿扁也想你」粉絲補簽會，排隊人潮粗估至少300公尺，有8、90歲「資深

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

新黨市議員侯漢廷今天舉行新書「以中華之名」發表會，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲、新黨主席吳成典、國民黨前主席洪秀柱、立委羅智強及多民北市藍白議員均到場參選，這也是鄭麗文當選黨主席後與柯文

與柯文哲、洪秀柱同台 鄭麗文：中華文明核心是和諧共存

國民黨主席鄭麗文上午表示，中華文明振興，不代表會對其他文明造成威脅，和諧共存，一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕，更不需要一味打壓中華文明的再度復興。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。