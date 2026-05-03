傳賴政府為2028大選先買核燃料棒 葉元之轟：先跟在野黨道歉

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度，傳賴政府將接洽原廠買核燃料棒，拚2028大選前到貨。國民黨立委葉元之表示，根本選舉考量，對比民進黨過去反核，現在要買燃料棒就是要積極重啟核電，那是不是要先跟在野黨道歉？

知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我全安檢查，傳出屆時也將洽談購買燃料棒下單事宜，若進展順利可望在2028年大選前到貨，由於重啟核三評估作業尚在進行中，先洽購燃料棒這一動作動見觀瞻，形同賴政府已有了心證，往重啟核電方向邁進。

葉元之批評，這就是選舉考量，回顧2021年時，核四燃料棒被送回美國，當時的行政院長蘇貞昌還說「有人講要重啟核電是不可思議」，國民黨沒遠見；如今民進黨大轉彎，證明國民黨一直主張用核電才是有遠見，民進黨才是短視。

葉元之表示，民進黨如今要跑去買燃料棒，但賴總統先前一直說兩個必須、三個原則，那都已經滿足了嗎？就在「超前部署」了，要買燃料棒就是要積極重啟核電，那這是不是要跟在野黨道歉？

葉元之抨擊，去年他在立法院教文委員會推動核管法修正，結果被民進黨亂罵一通，說是中共同路人；民進黨去年還主張重啟核三投反對票，如今自己積極的跟什麼一樣。若早知如此，早早提出重啟，也不用像現在到處搶天然氣，民進黨政府真的是完全不顧民生，只搞意識形態的雙標政黨。